Ο Ενρίκε «πανικοβλήθηκε» στη συνέντευξη Τύπου με μία ύποπτη τσάντα: «Έχει μέσα βόμβα;»

Ο Λούις Ενρίκε «ανησύχησε» στη συνέντευξη Τύπου, με μία «ύποπτη» τσάντα που βρισκόταν πίσω από το τραπέζι στο οποίο καθόταν.

Ένα παράξενο στιγμιότυπο έλαβε χώρα κατα τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου πριν από τον επαναληπτικό αγώνα της Παρί Σεν Ζερμέν με τη «συμπατριώτισσα» Μονακό για τα play-offs του Champions League.

Πιο συγκεκριμένα ο προπονητής των πρωταθλητών Ευρώπης, Λουίς Ενρίκε, εντόπισε μία υπόπτη τσάντα, κόντα στο τραπέζι όπου επρόκειτο να καθίσει για να κάνει τη συνέντευξη. «Ανήσυχος» άρχισε να αναρωτιέται σε ποιον άνηκε και τι περιείχε μέσα η τσάντα.

«Έχει μέσα βόμβα;», αναρωτήθηκε με μία γερή δόση χιούμορ ο Ισπανός τεχνικός και χαλάρωσε μόνο όταν επιβεβαιώθηκε πως η τσάντα άνηκε σε κάποιον από τα μέλη ασφαλείας που βρίσκονταν στην αίθουσα και δεν αποτελούσε κίνδυνο. Όταν αυτή η «παρεξήγηση» εν τέλει λύθηκε, κάθισε στη θέση του και ξεκίνησε τη συνέντευξη Τύπου.

Luis Enrique s'assure de la sécurité de la salle en conférence de presse 😅 pic.twitter.com/NA6kRrWsLg — L'Équipe (@lequipe) February 24, 2026

Αναφορικά με την αναμέτρηση με τους Μονεγάσκους ο προπονητής τόνισε πως: «Θα είναι δύσκολο γιατί η Μονακό θα ξεκινήσει το παιχνίδι με ένα γκολ πίσω και δεν θα έχει τίποτα να χάσει».

«Πρέπει λοιπόν να ξέρουμε ότι θα υπάρξουν δύσκολες στιγμές και ο καλύτερος τρόπος για να τις διαχειριστούμε είναι να παίξουμε όπως συνήθως - να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε την μπάλα και να πιέσουμε με τον ίδιο τρόπο όταν δεν την έχουμε. Δεν βρισκόμαστε έξω για να υπερασπιστούμε ένα αποτέλεσμα, αλλά για να κερδίσουμε ένα παιχνίδι», συμπλήρωσε ο Ενρίκε.