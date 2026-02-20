Ο Λουίς Ενρίκε ρωτήθηκε για όσα έγιναν στο Μπενφίκα-Ρεάλ Μαδρίτης και η αντίδρασή του προκάλεσε απορία.

Μπορεί ο Βενσάν Κομπανί να μίλησε για δώδεκα λεπτά όταν κλήθηκε να σχολιάσει τη ρατσιστική επίθεση που δέχτηκε ο Βινίσιους από τον Τζανλούκα Πρεστιάνι κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Μπενφίκα με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τα playoffs του Champions League, ωστόσο ο Λουίς Ενρίκε είχε μία πολύ διαφορετική αντίδραση σε ανάλογη ερώτηση, προκαλώντας απορία.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου για το αυριανό ματς της Παρί Σεν Ζερμέν με τη Μετς, ο τεχνικός των πρωταθλητών Ευρώπης ρωτήθηκε σχετικά και έκανε έναν περίεργο μορφασμό, πριν αποκριθεί λακωνικά πως «το τι έχω να πω... δεν είναι σημαντικό».

Το βίντεο με το εν λόγω απόσπασμα έχει κάνει, αναμενόμενα, τον γύρο του διαδικτύου, με άλλους να κατηγορούν τον Ενρίκε ότι απέφυγε να απαντήσει ουσιαστικά σε ένα ερώτημα για ένα πολύ σοβαρό περιστατικό, την ώρα που άλλοι των υπερασπίστηκαν.