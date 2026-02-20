Λουίς Ενρίκε: Η αντίδραση για τη ρατσιστική επίθεση στον Βινίσιους
Μπορεί ο Βενσάν Κομπανί να μίλησε για δώδεκα λεπτά όταν κλήθηκε να σχολιάσει τη ρατσιστική επίθεση που δέχτηκε ο Βινίσιους από τον Τζανλούκα Πρεστιάνι κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Μπενφίκα με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τα playoffs του Champions League, ωστόσο ο Λουίς Ενρίκε είχε μία πολύ διαφορετική αντίδραση σε ανάλογη ερώτηση, προκαλώντας απορία.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου για το αυριανό ματς της Παρί Σεν Ζερμέν με τη Μετς, ο τεχνικός των πρωταθλητών Ευρώπης ρωτήθηκε σχετικά και έκανε έναν περίεργο μορφασμό, πριν αποκριθεί λακωνικά πως «το τι έχω να πω... δεν είναι σημαντικό».
Το βίντεο με το εν λόγω απόσπασμα έχει κάνει, αναμενόμενα, τον γύρο του διαδικτύου, με άλλους να κατηγορούν τον Ενρίκε ότι απέφυγε να απαντήσει ουσιαστικά σε ένα ερώτημα για ένα πολύ σοβαρό περιστατικό, την ώρα που άλλοι των υπερασπίστηκαν.
Luis Enrique, técnico do PSG, ao ser perguntado pela jornalista Clara Albuquerque, sobre o caso de racismo com Vini Jr. no jogo contra o Benfica.— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) February 20, 2026
"O que eu posso dizer sobre esse assunto... Não é nada importante."
📽️@TNTSportsBR pic.twitter.com/L4hCB52wHl
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.