Ο Ντελ Πιέρο «κατακεραυνώνει» την Ίντερ: «Είχε όλα τα εφόδια για να προκριθεί, αλλά απέτυχε»

Ο Αλεσάντρο Ντελ Πιέρο, «επιτέθηκε» στην Ίντερ για τη κακή απόδοση της στους αγώνες των play-offs του Champions League απέναντι στη Μπόντο Γκλιμτ.

Μετά τον αποκλεισμό της Ίντερ από τη Μπόντο Γκλιμτ με συνολικό σκορ 2-5 (3-1 στη Νορβηγία, 1-2 στο Μιλάνο) το βρετανικό δίκτυο «Sky Sports» φιλοξένησε στις post game εκπομπές του, Ιταλούς δημοσιογράφους και πρώην παίκτες των «Νερατζούρι», οι οποίοι μίλησαν για τη κακή εικόνα της ομάδας και στα δύο παιχνίδια κόντρα στους Νορβηγούς.

Αρχικά τον λόγο πήρε ο Κροάτης μέσος και νυν πρόεδρος της Ντιναμό Ζάγκρεμπ, Ζβόνιμιρ Μπόμπαν, που ανέφερε ότι: «Η Ίντερ δεν έδειξε την τρέλα που χρειαζόταν για να προχωρήσει. Η Μπόντο ήταν σαφώς κατώτερος αντίπαλος, αλλά στους παίκτες της Ίντερ έλειπε αυτή η επιπλέον σπίθα. Μόνο ο Μπόνι μπήκε και έκανε κάτι, όλοι οι υπόλοιποι δεν έδειξαν καμία ένταση».

Από την άλλη ο δημοσιογράφος Πάολο Κόντο εντόπισε το πρόβλημα στην επιλογή των παικτών από τον Κρίστιαν Κίβου. «Το πρόβλημα με τους παίκτες που δεν νικούν τους αντιπάλους τους σε προσωπικές μονομαχίες είναι ιστορικό για την Ίντερ. Προσπάθησαν να το λύσουν με τον Λούκμαν, αλλά δεν κατάφεραν να τον αποκτήσουν. Δεν είναι μόνο ο Λούκμαν σε αυτόν τον κόσμο, υπάρχουν πολλοί σαν και εκείνον. Δεν καταλαβαίνω γιατί επέλεξαν τον Ντιούφ αντί να συνεχίσουν να ψάχνουν για έναν παίκτη σαν τον Λούκμαν».

Τέλος, ο εμβληματικός μεσοεπιθετικός Αλεσάντρο Ντελ Πιέρο τόνισε την έλλειψη ομαδικής δουλείας που έλειπε από τους Ιταλούς, ενώ ήταν ο μόνος απο τους παρευρισκόμενους, ο οποίος συνεχάρη την Μπόντο για αυτό το ιστορικό κατόρθωμα.

«Η Μπόντο Γκλιμτ έπαιξε εξαιρετικά. Δούλεψαν ως ομάδα, πασάροντας και βοηθώντας ο ένας τον άλλον. Αυτό, σε συνδυασμό με την επιθυμία τους, έκανε τη διαφορά. Είναι δύσκολο για τη Μπόντο με λιγότερο κόσμο, λιγότερο μπάτζετ, λιγότερο εξοπλισμό να πετύχει ότι πέτυχε. Έχει μάθει όμως να κερδίζει αγώνες σαν κι αυτόν με υπερβολική απόδοση, κάτι που η Ίντερ δεν κατάφερε. Υπάρχει τεράστια απογοήτευση επειδή η Ίντερ είχε όλα τα εφόδια για να προχωρήσει! Παρά το έλλειμμα των δύο γκολ από τον πρώτο αγώνα, είχε την ποιότητα να προσφέρει μια αξέχαστη ευρωπαϊκή βραδιά στο Σαν Σίρο, αλλά απέτυχε».