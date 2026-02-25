Μπαρέλα: «Αυτά παθαίνεις όταν δεν τερματίζεις στην πρώτη 8άδα»

Μετά τον αποκλεισμό της Ίντερ από τη Μπόντο Γκλιμτ στο Champions League, ο Νικολό Μπαρέλα εξέφρασε την απογοήτευση του για την πορεία της ομάδας του στην διοργάνωση.

Η Ίντερ ηττήθηκε χθες με 1-2 μέσα στο «Σαν Σίρο» από τη Μπόντο Γκλιμτ και με συνολικό σκορ 2-5 (έχασε με 3-1 στην Νορβηγία) αποκλείστηκε από την συνέχεια του Champions League.

Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο αρχηγός των «νερατζούρι» Νικολό Μπαρέλα, αφού έδωσε συγχαρητήρια για την άξια πρόκριση του αντιπάλου του, εξέφρασε την απογοήτευση του για τη μέτρια πορεία της ομάδας του στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

«Απόψε η Μπόντο δεν θεωρώ πως μας έβαλε σε μεγάλους μπελάδες. Δεχτήκαμε ένα γκολ από ατομικό λάθος, απόψε ήταν ο Μανουέλ (Ακάντζι), άλλες φορές εγώ, στο μέλλον θα συμβεί και σε άλλους... Αυτό όμως είναι το ποδόσφαιρο. Θα έπρεπε να είχαμε ανοίξει το σκορ, αλλά δεν το κάναμε. Συγχαρητήρια στη Μπόντο, κέρδισαν και τα δύο παιχνίδια και άξιζαν να προκριθούν».

«Επίσης στο ποδόσφαιρο αν δεν τερματίσεις στη πρώτη 8άδα για έναν βαθμό, λόγω ενός πέναλτι στο 90ο, καταλήγεις να παίζεις δύο επιπλέον παιχνίδια, συμπεριλαμβανομένου του ταξιδιού στο Μπόντο της Νορβηγίας και παθαίνεις ότι πάθαμε».

«Ο στόχος της Ίντερ είναι να παλεύει για όλες τις διορανώσεις κάθε χρόνο, οπότε ναι είναι λογικό να είμαστε απογοητευμένοι. (Αναφορικά με το σκουντέτο) Στόχος μας ήταν να κερδίσουμε τον τίτλο από την αρχή της σεζόν, όχι τώρα που είμαστε ήδη στο +10!», συμπλήρωσε ο Ιταλός μέσος.

Nicolo #Barella tras la eliminación del #Inter: "Esta es la diferencia de cuando por 1 solo punto no pasas directo a octavos, solo porque te pitaron un penal inventado en el minuto 90 (vs #Liverpool), y con ello no quedaste entre los 8 primeros".



"Se podrían haber ahorrado 2… pic.twitter.com/6OJosv4tdQ February 24, 2026

Η φάση στην οποία αναφερόταν ο Μπαρέλα με το πέναλτι στο 90, ήταν στον αγώνα της 6ης αγωνιστικής, όταν η Ίντερ φιλοξένησε στο Μιλάνο τη Λίβερπουλ και ηττήθηκε με 0-1 χάρη σε ένα πέναλτι που καταλογίστηκε στον Φλόριαν Βιρτς στο 89ο λεπτό της αναμέτρησης.

Με έναν βαθμό παραπάνω, οι Ιταλοί που τερμάτισαν εν τέλει 10οι στη League Phase, θα είχαν προκριθεί απευθείας στην φάση των «16» και θα είχαν γλυτώσει από τους... μπελάδες.