Η Μπόντο/Γκλιμτ πάγωσε το Τζουζέπε Μεάτσα με γκολ του Χάουγκε στο 58ο λεπτό, ενώ στο 74' Έβγεν διπλασίασε τα τέρματα των Νορβηγών!

Η Ίντερ πάσχιζε να βρει το γκολ που θα της άνοιγε τον δρόμο της ανατροπής ενάντια στην Μπόντο/Γκλιμτ, όμως ένα απίθανο λάθος του Ακάντζι έφερε το προβάδισμα για τους Νορβηγούς στο 58ο λεπτό! Ο αμυντικός των Νερατζούρι γύρισε απρόσεκτα την μπάλα προς τα πίσω και τη... χάρισε στον Μπλόμπεργκ, που είδε τον Ζόμερ να τον σταματά ωστόσο ο Χάουγκε πήρε το ριμπάουντ και έκανε το 1-0, ανεβάζοντας το συνολικό σκορ στο 4-1...

Σαν να μην έφτανε αυτό για τους Νερατζούρι, στο 72' ήρθε και το... τέλος στα όνειρα πρόκρισης, με τον σκόρερ του πρώτου τέρματος να βρίσκει τον Έβγεν και εκείνον να «εκτελεί» με υπέροχο σουτ τον τερματοφύλακα των Ιταλών, διπλασιάζοντας τα γκολ της Μπόντο/Γκλιμτ!