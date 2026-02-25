Ρεάλ Μαδρίτης: Χωρίς τον Μπαπέ η ρεβάνς με Μπενφίκα
Το μεγάλο ματς της βραδιάς (25/2) στο Champions League είναι αναμφίβολα το Ρεάλ Μαδρίτης - Μπενφίκα, για αγωνιστικούς αλλά και μη λόγους.
Οι «Μερένγκχες» έχουν προβάδισμα πρόκρισης χάρη στο 0-1 του «Ντα Λουζ», ωστόσο όλοι περιμένουν την... υποδοχή που επιφυλάσσει το κοινό του «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» στον Ζοσέ Μουρίνιο, μετά τα όσα συνέβησαν και ειπώθηκαν στο πρώτο ματς.
Πάντως, στη Ρεάλ επικρατεί μια μεγάλη αναστάτωση πλέον, καθώς ο Κιλιάν Μπαπέ δεν θα καταφέρει να αγωνιστεί, εξαιτίας ενός ελαφρύ τραυματισμού στον πλάγιο σύνδεσμο του γονάτου του.
Ο ίδιος δοκίμασε το πόδι του στην τελευταία προπόνηση, αλλά δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα να δημιουργείται «πονοκέφαλος» στον Άλβαρο Αρμπελόα και τους συνεργάτες του.
🚨 OFFICIEL ! 𝗞𝗬𝗟𝗜𝗔𝗡 𝗠𝗕𝗔𝗣𝗣𝗘́ 🇫🇷 𝗡’𝗘𝗦𝗧 𝗣𝗔𝗦 𝗗𝗔𝗡𝗦 𝗟𝗘 𝗚𝗥𝗢𝗨𝗣𝗘 𝗗𝗨 𝗥𝗘𝗔𝗟 𝗠𝗔𝗗𝗥𝗜𝗗 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗔𝗙𝗙𝗥𝗢𝗡𝗧𝗘𝗥 𝗕𝗘𝗡𝗙𝗜𝗖𝗔 𝗘𝗡 𝗟𝗜𝗚𝗨𝗘 𝗗𝗘𝗦 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦 !!! ❌— Actu Foot (@ActuFoot_) February 25, 2026
L’attaquant français est 𝗙𝗢𝗥𝗙𝗔𝗜𝗧. 🤕
Les autres absents côté… pic.twitter.com/XjuPvKhxrq
