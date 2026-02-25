Σημαντική απώλεια για τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο Κιλιάν Μπαπέ μένει εκτός από την αποψινή (25/2, 22:00) ρεβάνς με την Μπενφίκα.

Το μεγάλο ματς της βραδιάς (25/2) στο Champions League είναι αναμφίβολα το Ρεάλ Μαδρίτης - Μπενφίκα, για αγωνιστικούς αλλά και μη λόγους.

Οι «Μερένγκχες» έχουν προβάδισμα πρόκρισης χάρη στο 0-1 του «Ντα Λουζ», ωστόσο όλοι περιμένουν την... υποδοχή που επιφυλάσσει το κοινό του «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» στον Ζοσέ Μουρίνιο, μετά τα όσα συνέβησαν και ειπώθηκαν στο πρώτο ματς.

Πάντως, στη Ρεάλ επικρατεί μια μεγάλη αναστάτωση πλέον, καθώς ο Κιλιάν Μπαπέ δεν θα καταφέρει να αγωνιστεί, εξαιτίας ενός ελαφρύ τραυματισμού στον πλάγιο σύνδεσμο του γονάτου του.

Ο ίδιος δοκίμασε το πόδι του στην τελευταία προπόνηση, αλλά δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα να δημιουργείται «πονοκέφαλος» στον Άλβαρο Αρμπελόα και τους συνεργάτες του.