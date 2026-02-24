Μπαπέ: Αμφίβολος για τη ρεβάνς της Ρεάλ κόντρα στη Μπενφίκα

Νίκος Κικίδης
Μπαπέ - Μπενφίκα

bet365

Ο Κιλιάν Μπαπέ φαίνεται πως εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο γόνατο και η συμμετοχή του στη ρεβάνς κόντρα στη Μπενφίκα θεωρείται εξαιρετικά αμφίβολη.

Με μια σημαντική απουσία ενδέχεται να υποδεχθεί τη Μπενφίκα η Ρεάλ Μαδρίτης για τη ρεβάνς του «Σαντιάγο Μπερναμπέου».

Οι Μερένγκες θα κληθούν να υπερασπιστούν το προβάδισμα πρόκρισης που απέκτησαν στη Λισαβόνα για να περάσουν τα play-offs του Champions League, όμως είναι πιθανό να στερηθούν τις υπηρεσίες του Κιλιάν Μπαπέ.

Όπως αναφέρουν άλλωστε «Athletic» και «L'Equipe», ο Γάλλος ένιωσε έντονες ενοχλήσεις στο γόνατο και δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την προπόνηση της Τρίτης (24/2), με το ιατρικό επιτελείο να μην είναι αισιόδοξο για τις πιθανότητες συμμετοχής του κόντρα στη Μπενφίκα.

Όπερ σημαίνει πως τη δεδομένη στιγμή ο Μπαπέ θεωρείται εξαιρετικά αμφίβολος για να αγωνιστεί κόντρα στους Πορτογάλους, αν και η τελική απόφαση θα παρθεί λίγες ώρες πριν από τη σέντρα του αγώνα

 

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    CHAMPIONS LEAGUE Τελευταία Νέα