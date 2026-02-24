Ο Κιλιάν Μπαπέ φαίνεται πως εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο γόνατο και η συμμετοχή του στη ρεβάνς κόντρα στη Μπενφίκα θεωρείται εξαιρετικά αμφίβολη.

Με μια σημαντική απουσία ενδέχεται να υποδεχθεί τη Μπενφίκα η Ρεάλ Μαδρίτης για τη ρεβάνς του «Σαντιάγο Μπερναμπέου».

Οι Μερένγκες θα κληθούν να υπερασπιστούν το προβάδισμα πρόκρισης που απέκτησαν στη Λισαβόνα για να περάσουν τα play-offs του Champions League, όμως είναι πιθανό να στερηθούν τις υπηρεσίες του Κιλιάν Μπαπέ.

Όπως αναφέρουν άλλωστε «Athletic» και «L'Equipe», ο Γάλλος ένιωσε έντονες ενοχλήσεις στο γόνατο και δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την προπόνηση της Τρίτης (24/2), με το ιατρικό επιτελείο να μην είναι αισιόδοξο για τις πιθανότητες συμμετοχής του κόντρα στη Μπενφίκα.

Όπερ σημαίνει πως τη δεδομένη στιγμή ο Μπαπέ θεωρείται εξαιρετικά αμφίβολος για να αγωνιστεί κόντρα στους Πορτογάλους, αν και η τελική απόφαση θα παρθεί λίγες ώρες πριν από τη σέντρα του αγώνα