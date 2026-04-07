Ρεάλ - Μπάγερν: Η γκολάρα των Βαυαρών που «πάγωσε» τη Μαδρίτη
Ο Λουίς Ντίας με ένα υπέροχο πλασέ έδωσε προβάδισμα στην Μπάγερν κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.
Η Ρεάλ υπέπεσε σε πολλά αμυντικά λάθη, η Μπάγερν έχασε σημαντικές ευκαιρίες, ωστόσο στο 41ο λεπτό ήρθε το γκολ της λύτρωσης. Οι φιλοξενούμενοι έκρυψαν την μπάλα, ο Κέιν άρχισε την επίθεση, ο Γκνάμπρι μοίρασε τρομερά στον Λουίς Ντίας, ο οποίος με άψογο πλασέ πέτυχε το 1-0. Ο Κολομβιανός έφτασε τα 5 γκολ στο φετινό Champions League, ρεκόρ σε μία σεζόν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
