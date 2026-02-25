Δείτε τις καλύτερες φάσεις από τη «λευκή» ισοπαλία του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν (0-0), στη ρεβάνς της Γερμανίας.

Στα Play Offs για τους «16» του Champions League ολοκληρώθηκε η πορεία του Ολυμπιακού στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Οι Πειραιώτες δεν κατάφεραν να ανατρέψουν την ήττα τους στο Φάληρο με 2-0, έμειναν στην ισοπαλία δίχως σκορ (0-0) στην έδρα των Γερμανών και αποκλείστηκαν.

Οι δυο ομάδες είχαν τα καλά τους διαστήμα, με τον πρωταγωνιστή του πρώτου ματς, τον Σικ να είναι το σημείο αναφοράς για τους γηπεδούχους και τον Ζέλσον Μαρτίνς για τους φιλοξενούμενους.

Η καλύτερη τελική του Ολυμπιακού ήρθε στο 50ο λεπτό με το δυνατό σου του δραστήριου Πορτογάλου εξτρέμ, όμως ο Μπλάσβιτς είχε «απάντηση», ενώ στο 63ο λεπτό και πάλι ο Ζέλσον είχε ευκαιρία να ανοίξει το σκορ με σουτ μέσα από την περιοχή, έπειτα από κλέψιμο του Έσε.

Η Λεβερκούζεν είχε τη μεγαλύτερη ευκαιρία του ματς, στο 62ο λεπτό. Υπέροχη κάθετη του Πόκου, ο Γκριμάλδο με δυνατό σουτ «τράνταξε» το οριζόντιο και στην επαναφορά δεν βρήκε την μπάλα ο Βάθκεθ.