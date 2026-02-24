Ο Ολυμπιακός θα βάλει στα ταμεία του περισσότερα από 43 εκατομμύρια ευρώ από την πορεία του στο Champions League.

Η ευρωπαϊκή πορεία του Ολυμπιακού για την αγωνιστική περίοδο 2025-26 ολοκληρώθηκε στο Λεβερκούζεν. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν κατάφερε να ανατρέψει την ήττα του από τους Γερμανούς στο Φάληρο με 2-0 και αποκλείστηκε από την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Οι Πειραιώτες από την πορεία τους μέχρι τα Play Offs των «16» του Champions League εξασφάλισαν έσοδα άνω των 43 εκατομμυρίων ευρώ και συγκεκριμένα 43.151.000 ευρώ.

Οι Ερυθρόλευκοι είχαν εξασφαλίσει μόνο από την παρουσία τους στη League Phase 18.62 εκατομμύρια ευρώ και τα υπόλοιπα προήλθαν από τα μπόνους για την πορεία του. Θυμίζουμε πως ο Ολυμπιακός τερμάτισε 18ος στη League Phase, με απολογισμό τρεις νίκες, δυο ισοπαλίες και τρεις ήττες.

Αξιοσημείωτο πως η ισοπαλία με τη Λεβερκούζεν στη ρεβάνς δεν είχε κάποιο χρηματικό αντίκρισμα.