Η ισοπαλία του Ολυμπιακού μπορεί να ψαλίδισε τη διαφορά της Ελλάδας από την Τσεχία, όμως ο αποκλεισμός από το Champions League στοίχισε έναν ευρωπαϊκό εκπρόσωπο στη χώρα μας.

Ο Ολυμπιακός έκανε μεγάλη προσπάθεια για να ανατρέψει το εις βάρος του 2-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης» από τη Λεβερκούζεν, όμως κόλλησε στο 0-0 στη «BayArena» και αποχαιρέτησε το Champions League με ψηλά το κεφάλι.

Ακόμα και με την ισοπαλία βέβαια οι Ερυθρόλευκοι βοήθησαν την Ελλάδα να ψαλιδίσει τη διαφορά από την 10η Τσεχία σε κάτω από 1000 βαθμούς, όμως συνάμα ο αποκλεισμός τους από την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση άφησε τη χώρα μας με τρεις εκπροσώπους στην Ευρώπη.

Κάτι που σημαίνει πως χάσαμε το αριθμητικό μας πλεονέκτημα απέναντι στους Τσέχους, οι οποίοι με τη σειρά τους εξακολουθούν να έχουν ισάριθμες ομάδες που συνεχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι.

Θυμίζουμε πάντως ότι αν η Ελλάδα καταλάβει στο τέλος την 10η θέση, τότε ο πρωταθλητής της επόμενης σεζόν θα προκριθεί απευθείας στη League Phase του Champions League, ενώ ο δεύτερος θα βρεθεί στον 2ο προκριματικό της κορυφαίας διοργάνωσης από το μονοπάτι των μην πρωταθλητών.

Ο τρίτος αντίστοιχα θα προκριθεί στον 2ο προκριματικό του Europa League, ο τέταρτος στον 2ο προκριματικό του Conference League, ενώ πιο ευνοημένος θα είναι ο κάτοχος του Κυπέλλου που θα περάσει στα play-offs του Europa League.

Η βαθμολογία της UEFA