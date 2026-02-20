Οι αριθμοί δείχνουν ότι οι πιθανότητες της Ελλάδας να προλάβει φέτος τη δέκατη θέση στη βαθμολογία της UEFA μειώθηκαν δραματικά.

Με απολογισμό μία ισοπαλία και δύο ήττες, η Ελλάδα δεν κατάφερε να πλησιάσει την πρώτη δεκάδα της βαθμολογίας της UEFA, με το 2-2 του Παναθηναϊκού ενάντια στη Βικτόρια Πλζεν να ευνοεί τους Τσέχους. Την ίδια ώρα, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έχουν πολύ δύσκολο έργο μετά τις εντός έδρας ήττες από Λεβερκούζεν και Θέλτα αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τον στατιστικολόγο της Opta, Νιλς Μακέι, οι πιθανότητες να προλάβει η χώρα μας φέτος να μπει στη δεκάδα μειώθηκαν κατά το ήμισυ, πέφτοντας από το 42% στο 21%, την ώρα που οι Τσέχοι εκτοξεύθηκαν από το 49% στο 75%.

Εκτός απροόπτου λοιπόν, η Ελλάδα θα παραμείνει εκτός top-10, με την Πολωνία να είναι στο κατόπι μας αλλά να βλέπει και αυτή τις ούτως ή άλλως ελάχιστες ελπίδες της να προλάβει τη δεκάδα να μειώνονται ακόμη περισσότερο (από 13% στο 5%). Υπενθυμίζεται πως η ΑΕΚ έχει εξασφαλισμένη την παρουσία της στους «16» του Conference League, έχοντας τα φόντα για μεγάλη πορεία, μετά και την εξαιρετική της παρουσία στη league phase του θεσμού.