Βαθμολογία UEFA: Μειώθηκαν οι πιθανότητες της Ελλάδας να προλάβει το top-10
Με απολογισμό μία ισοπαλία και δύο ήττες, η Ελλάδα δεν κατάφερε να πλησιάσει την πρώτη δεκάδα της βαθμολογίας της UEFA, με το 2-2 του Παναθηναϊκού ενάντια στη Βικτόρια Πλζεν να ευνοεί τους Τσέχους. Την ίδια ώρα, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έχουν πολύ δύσκολο έργο μετά τις εντός έδρας ήττες από Λεβερκούζεν και Θέλτα αντίστοιχα.
Σύμφωνα με τον στατιστικολόγο της Opta, Νιλς Μακέι, οι πιθανότητες να προλάβει η χώρα μας φέτος να μπει στη δεκάδα μειώθηκαν κατά το ήμισυ, πέφτοντας από το 42% στο 21%, την ώρα που οι Τσέχοι εκτοξεύθηκαν από το 49% στο 75%.
Εκτός απροόπτου λοιπόν, η Ελλάδα θα παραμείνει εκτός top-10, με την Πολωνία να είναι στο κατόπι μας αλλά να βλέπει και αυτή τις ούτως ή άλλως ελάχιστες ελπίδες της να προλάβει τη δεκάδα να μειώνονται ακόμη περισσότερο (από 13% στο 5%). Υπενθυμίζεται πως η ΑΕΚ έχει εξασφαλισμένη την παρουσία της στους «16» του Conference League, έχοντας τα φόντα για μεγάλη πορεία, μετά και την εξαιρετική της παρουσία στη league phase του θεσμού.
Battle for Top 10, good for a direct UCL ticket:— Nils Mackay (@NilsMackay) February 20, 2026
99% —🇹🇷 Turkey (+3%)
75% —🇨🇿 Czechia (+26%)
21% —🇬🇷 Greece (-21%)
5% —🇵🇱 Poland (-8%)
Battle for Top 15, good for 1 extra European ticket:
94% — 🇨🇾Cyprus (-3%)
6% —Switzerland (+3%) pic.twitter.com/tx34OapHPt
