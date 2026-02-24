Σύμφωνα με τους Times, ο Τζανλούκα Πρεστιάνι ισχυρίζεται ότι ο Βινίσιους τον αποκάλεσε «νάνο».

Την ώρα που ο Τζανλούκα Πρεστιάνι έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από την UEFA και θα χάσει τη ρεβάνς της Μπενφίκα με τη Ρεάλ Μαδρίτης, στη σκιά της ρατσιστικής επίθεσης στον Βινίσιους για την οποία κατηγορείται, οι Times αναφέρονται στο πώς σκοπεύει να κινηθεί η υπερασπιστική γραμμή του Αργεντίνου εξτρέμ.



Το δημοσίευμα εξηγεί ότι ο Πρεστιάνι ισχυρίζεταιπως ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής της Βασίλισσας τον κορόιδεψε για το ύψος του αποκαλώντας τον «νάνο», κάτι που είχε ως αποτέλεσμα ο παίκτης των Αετών να απαντήσει χρησιμοποιώντας, κατά τον ίδιο, μια ομοφοβική έκφραση και όχι ρατσιστική.



«Ειδικοί λένε πως η υπεράσπιση αυτή δεν θα γίνει αποδεκτή σαν δικαιολογία για τη χρήση απαράδεκτων ρατσιστικών ή ομοφοβικών σχολίων», προσθέτει το δημοσίευμα, που τονίζει παράλληλα ότι τα σχόλια για τα φυσικά χαρακτηριστικά όπως ύψος, μέγεθος αυτιών ή φαλάκρα δεν καλύπτονται από το Άρθρο 14 της UEFA.



Σημειώνεται ότι παρότι τιμωρημένος, ο Πρεστιάνι ταξίδεψε μαζί με την αποστολή της Μπενφίκα για τη Μαδρίτη και μάλιστα αποθεώθηκε στο αεροδρόμιο από οπαδούς της ομάδας του.