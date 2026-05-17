Παρότι αήττητη, η Μπενφίκα τερμάτισε μόλις τρίτη στη βαθμολογία της Primeira Liga, μπαίνοντας σε κλειστό κλαμπ με ομάδες από χώρες από όλη την υφήλιο.

Η Μπενφίκα κατάφερε να βγάλει αήττητη τη σεζόν στην Primeira Liga ωστόσο όχι απλά δεν κατέκτησε τον τίτλο, αλλά δεν μπήκε καν στην πρώτη δυάδα της βαθμολογίας, τερματίζοντας τρίτη και χάνοντας την έξοδο στο Champions League.

Ο απολογισμός της ομάδας του Ζοσέ Μουρίνιο ήταν 23 νίκες και έντεκα ισοπαλίες, με τη διαφορά από την Πόρτο να διαμορφώνεται στους οκτώ βαθμούς και εκείνη από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας στους δύο.

Ομάδες που έμειναν εκτός δυάδας παρότι αήττητες έχουν υπάρξει ξανά στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο ωστόσο όχι σε τόσο προηγμένες, ποδοσφαιρικά, χώρες, με τους Αετούς να μπαίνουν στο κλειστό αυτό κλαμπ με συλλόγους όπως η Τζούπιτερ από τη Σρι Λάνκα και Μουκτιτζόντα Σανγκσάντ από το Μπανγκλαντές!

Πιο αναγνωρίσιμο όνομα στη σχετική λίστα, αυτό της Μποταφόγκο, που το 1977 και σε ένα ιδιαίτερο φορμάτ δεν είχε φτάσει στον τίτλο στη Βραζιλία έχοντας 11-7-0, ενώ την προσοχή μας αξίζει και η Βιολέτ από την Αϊτή, που το 2019 βρήκε ένατη με δύο νίκες και 13 ισοπαλίες!