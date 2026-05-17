Μπενφίκα: Μπήκε σε κλειστό κλαμπ με ομάδες από Σρι Λάνκα, Μπανγκλαντές
Η Μπενφίκα κατάφερε να βγάλει αήττητη τη σεζόν στην Primeira Liga ωστόσο όχι απλά δεν κατέκτησε τον τίτλο, αλλά δεν μπήκε καν στην πρώτη δυάδα της βαθμολογίας, τερματίζοντας τρίτη και χάνοντας την έξοδο στο Champions League.
Ο απολογισμός της ομάδας του Ζοσέ Μουρίνιο ήταν 23 νίκες και έντεκα ισοπαλίες, με τη διαφορά από την Πόρτο να διαμορφώνεται στους οκτώ βαθμούς και εκείνη από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας στους δύο.
Ομάδες που έμειναν εκτός δυάδας παρότι αήττητες έχουν υπάρξει ξανά στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο ωστόσο όχι σε τόσο προηγμένες, ποδοσφαιρικά, χώρες, με τους Αετούς να μπαίνουν στο κλειστό αυτό κλαμπ με συλλόγους όπως η Τζούπιτερ από τη Σρι Λάνκα και Μουκτιτζόντα Σανγκσάντ από το Μπανγκλαντές!
Πιο αναγνωρίσιμο όνομα στη σχετική λίστα, αυτό της Μποταφόγκο, που το 1977 και σε ένα ιδιαίτερο φορμάτ δεν είχε φτάσει στον τίτλο στη Βραζιλία έχοντας 11-7-0, ενώ την προσοχή μας αξίζει και η Βιολέτ από την Αϊτή, που το 2019 βρήκε ένατη με δύο νίκες και 13 ισοπαλίες!
- Ιντουστριάλες (3η) - Κούβα (1970–71)
- Μποταφόγκο (5η) - Βραζιλία (1977)
- Αλ Αχλί Τρίπολης (5η) - Λιβύη (1987)
- Τρε Φιόρι (4η) - Σαν Μαρίνο (1989–90)
- Τζούπιτερ (5η) - Σρι Λάνκα (1999)
- Μουκτιτζόντα Σανγκσάντ (3η) - Μπανγκλαντές (2002)
- Μούμιας Σούγκαρ (3η) - Κένυα (2004–05)
- Βιολέτ (9η) - Αϊτή (2019)
- Μπενφίκα (3η) - Πορτογαλία (2025–26)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.