Λουκεμπάκιο για Πρεστιάνι: «Ελπίζω να είναι ψέμα, αλλιώς δεν μπορώ να το δεχτώ»

Ο επιθετικό της Μπενφίκα, Ντόντι Λουκεμπάκιο, μίλησε για την υπόθεση Πρεστιάνι και παραδέχθηκε πως δεν θα μπορούσε να αποδεχθεί ρατσιστικά σχόλια από συμπαίκτες του.

Μπενφίκα και Ρεάλ Μαδρίτης προετοιμάζονται για τη ρεβάνς του «Σαντιάγο Μπερναμπέου», στον απόηχο της επεισοδιακής αναμέτρησης του «Ντα Λουζ» όπου ο Τζιανλούκα Πρεστιάνι βρέθηκε κατηγορούμενος για ρατσιστική επίθεση εις βάρος του Βινίσιους.

Ο πρόεδρος των Αετών, Ρούι Κόστα, στάθηκε στο πλευρό του ποδοσφαιριστή του και τόνισε πως ο Αργεντινός δεν είναι ρατσιστής, όμως ο συμπαίκτης του, Ντόντι Λουκεμπάκιο, επέλεξε να ακολουθήσει μια πιο διπλωματική οδό.

Συγκεκριμένα ο Βέλγος επιθετικός τόνισε πως κανείς δεν γνωρίζει τί πραγματικά ειπώθηκε μεταξύ των δυο ποδοσφαιριστών, συμπλήρωσε πως είναι πιθανό η Ρεάλ να ήθελε να εκμεταλλευτεί την κατάσταση, όμως κατέληξε πως αν αληθεύουν οι καταγγελίες του Βινίσιους τότε δεν μπορεί να αποδεχθεί την αδικία.

«Έχω συζητήσει γι’ αυτό πολλές φορές με άλλους ανθρώπους στο παρελθόν, αναρωτώμενος πώς θα αντιδρούσα αν συνέβαινε σε μένα, γιατί συνήθως το βιώνουμε από απόσταση. Είναι αλήθεια ότι ο κόσμος μιλάει και κάνει εικασίες, αλλά στο τέλος δεν γνωρίζουμε πραγματικά τι είπε.

Είναι αλήθεια ή ήταν μια υπερβολή για να εκμεταλλευτούν την κατάσταση; Νομίζω ότι είναι επίσης πιθανό η Ρεάλ Μαδρίτης να ήθελε να το εκμεταλλευτεί αυτό. Απλώς ελπίζω αυτά που ειπώθηκαν να μην είναι αλήθεια. Γιατί, αν είναι, δεν μπορώ να το αποδεχτώ. Είμαι ενάντια στην αδικία. Και κάθε αδικία αξίζει να αντιμετωπίζει τις συνέπειες» τόνισε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του στο «Pickx + Sports» πριν από τη ρεβάνς στο «Σαντάγο Μπερναμπέου».