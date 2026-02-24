Ρουί Κόστα: «Ο Πρεστιάνι μόνο ρατσιστής δεν είναι»

Το πόσο άδικες είναι οι κατηγορίες που αποδίδονται για ρατσισμό στον Πρεστιάνι τόνισε ο πρόεδρος της Μπενφίκα σε δηλώσεις του κατά την αναχώρηση των Αετών για το ματς τη Ρεάλ (25/2, 22:00).

Ο αγώνας της Μπενφίκα με τη Ρεάλ Μαδρίτης μονοπώλησε το ενδιαφέρον, όχι μόνο για το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά και για τα όσα διαδραματίστηκαν μεταξύ του Βινίσιους και του Τζανλούκα Πρεστιάνι μετά το γκολ του Βραζιλιάνου δτο 50ο λεπτό της αναμέτρησης.

Ο Αργεντινός εξτρέμ έχει τιμωρηθεί προσωρινά από την UEFA με μία αγωνιστική, με τους Αετούς να έχουν κάνει έφεση και αυτός να ταξιδεύει κανονικά με την αποστολή. Μάλιστα, αξίζει να αναφερθεί ότι κατά την απολογία του ο 20χρονος παίκτης υποστήριξε πως δεν έκανε κάποιο ρατσιστικό σχόλιο, αλλά ομοφοβικό, και, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, σκέφτεται να καταγγείλει τους Βινίσιους και Μπαπέ για συκοφαντική δυσφήμιση στην UEFA, στη FIFA, καθώς και στη δικαιοσύνη.

Έτσι μετά από όλα αυτά ο πρόεδρος της Μπενφίκα, Ρουί Κόστα , απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους στο αεροδρόμιο πριν από την αναχώρηση της ομάδας, θέλησε με τη σειρά του να ξεκαθαρίσει ότι η κριτική που δέχεται ο παίκτης είναι τελείως άδικη!

Πιο συγκεκριμένα ανέφερε: «Δεν ήμουν στο γήπεδο για να ξέρω τι ειπώθηκε ή όχι. Σε μια τέτοια κατάσταση πολλά μπορούν να ειπωθούν. Εμείς πιστεύουμε τον παίκτη μας, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ρατσιστής, αλλά είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από ρατσιστής. Πάντα υπερασπιζόμασταν τον παίκτη, τον κρατούσαμε ενημερωμένο για όλες τις διαδικασίες, και μιλώ μόνο τώρα γιατί υπάρχει μια απόφαση, ακόμα κι αν δεν είναι τελική και ακόμα κι αν θεωρούμε άδικη. Δεν ήταν σωστό ο πρόεδρος να μιλήσει πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία. Στο τέλος, δεν υπάρχει ποινή, υπάρχει μόνο προσωρινή αναστολή, αλλά δεν είχε νόημα να μιλάμε για ένα θέμα που βρίσκεται ακόμη σε διαδικασία».