Μπενφίκα - Πόρτο: Φωτιά στις εξέδρες των Αετών, την έσβησαν οι πυροσβέστες
Επεισοδιακό από κάθε λογής άποψη αποδείχθηκε το ντέρμπι ανάμεσα στη Μπενφίκα και την Πόρτο στο «Ντα Λουζ». Οι Αετοί κατάφεραν να ισοφαρίσουν σε 2-2 στο 89΄και να σώσουν τον βαθμό της ισοπαλίας κόντρα στους Δράκους, με τους τόνους να ανεβαίνουν κατακόρυφα προς το τέλος με αποβολές των Ζοσέ Μουρίνιο και Νίκλας Οταμέντι.
Παρόλα αυτά ένταση σημειώθηκε στις εξέδρες, καθώς είχε ανάψει κυριολεκτικά φωτιά στο σημείο που κάθονταν οι οργανωμένοι της Μπενφίκα! Η «A Bola» μάλιστα προσθέτει πως χρειάστηκε η παρέμβαση της πυροσβεστικής για να σβήσει η φλόγα και να αποφευχθούν τα χειρότερα που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο οπαδούς που βρίσκονταν κοντά στο σημείο.
Houve cadeiras a arder no Estádio da Luz na zona dos No Name Boys no clássico Benfica-FC Porto. Os bombeiros acorreram ao local para apagar.#classico #fcporto #benfica #abolanoclassico pic.twitter.com/QALeuNLMab— A BOLA (@abolapt) March 8, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.