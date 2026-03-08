Φωτιά στις εξέδρες του «Ντα Λουζ» άναψε κατά τη διάρκεια του επεισοδιακού ντέρμπι ανάμεσα σε Μπενφίκα και Πόρτο, η οποία έσβησε με παρέμβαση της πυροσβεστικής.

Επεισοδιακό από κάθε λογής άποψη αποδείχθηκε το ντέρμπι ανάμεσα στη Μπενφίκα και την Πόρτο στο «Ντα Λουζ». Οι Αετοί κατάφεραν να ισοφαρίσουν σε 2-2 στο 89΄και να σώσουν τον βαθμό της ισοπαλίας κόντρα στους Δράκους, με τους τόνους να ανεβαίνουν κατακόρυφα προς το τέλος με αποβολές των Ζοσέ Μουρίνιο και Νίκλας Οταμέντι.

Παρόλα αυτά ένταση σημειώθηκε στις εξέδρες, καθώς είχε ανάψει κυριολεκτικά φωτιά στο σημείο που κάθονταν οι οργανωμένοι της Μπενφίκα! Η «A Bola» μάλιστα προσθέτει πως χρειάστηκε η παρέμβαση της πυροσβεστικής για να σβήσει η φλόγα και να αποφευχθούν τα χειρότερα που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο οπαδούς που βρίσκονταν κοντά στο σημείο.