Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός: Πού θα δείτε το ματς του Champions League
Με στόχο την υπέρβαση και το «θαύμα» της πρόκρισης στις 16 καλύτερες ομάδες του Champions League, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε την Μπάγερ Λεβερκούζεν στη Γερμανία.
Η κρίσιμη αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 22:00 και οι φίλαθλοι των Ερυθρολεύκων θα έχουν τη δυνατότητα να την παρακολουθήσουν σε ζωντανή μετάδοση τόσο από το συνδρομητικό κανάλι Cosmote Sport 2, όσο και από την ελεύθερη συχνότητα του ΜEGA.
Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ καλείται να ανατρέψει το εις βάρος της 2-0 του πρώτου αγώνα στο Φάληρο, έχοντας ως «όπλο» το εντυπωσιακό αήττητο σερί δέκα εκτός έδρας αγώνων. Παρά την πρόσφατη δυστοκία στο σκοράρισμα, οι «ερυθρόλευκοι» ταξίδεψαν πλήρεις και με ανεβασμένη ψυχολογία μετά τη νίκη επί του Παναιτωλικού στη Super League.
Από την άλλη πλευρά, η Λεβερκούζεν του Κάσπερ Χιούλμαντ παραμένει το μεγάλο φαβορί, παρά τις σημαντικές απουσίες των Φλέκεν και Μπαντέ, στοχεύοντας να εξαργυρώσει το προβάδισμα του πρώτου ματς μπροστά στο κοινό της.
Οι μεταδόσεις της ημέρας στο Champions League
- Ατλέτικο Μαδρίτης - Κλαμπ Μπριζ (19:45, Cosmote Sport 7)
- Νιούκαστλ - Καραμπάχ (22:00, Cosmote Sport 5)
- Ίντερ - Μπόντο Γκλιμτ (22:00, Cosmote Sport 3)
- Μπάγερ Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός (22:00, Cosmote Sport 2, MEGA)
