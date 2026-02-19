Ο Ολυμπιακός ενημέρωσε πως θα συνεχιστεί την Παρασκευή (20/02) η πώληση των εισιτηρίων για το εκτός έδρας ματς με την Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Η διάθεση των εισιτηρίων για τη ρεβάνς του Ολυμπιακού με την Μπάγερν Λεβερκούζεν στην Γερμανία, η οποία θα λάβει χώρα την επόμενη Τρίτη (24/02-22:00) στο «Bay Arena» θα συνεχιστεί την Παρασκευή (20/02) από το πρωί στις 11:00 έως και την εξάντλησή τους, όπως ενημέρωσαν οι «ερυθρόλευκοι».

Οι Πειραιώτες θα διεκδικήσουν εκεί να πετύχουν μία σπουδαία ανατροπή κόντρα στις «ασπιρίνες», μετά την ήττα τους στο «Γ. Καραϊσκάκης» το βράδυ της Τετάρτης (18/02) με 2-0.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

Για το δεύτερο παιχνίδι της knockout φάση των play-offs του UEFA Champions League απέναντι στην Bayer 04 Leverkusen, που θα διεξαχθεί στο «Bay Arena» την Τρίτη 24/02/2026 στις 21:00 (τοπική ώρα), η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φίλους της ομάδας για τα εξής:

Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται μέσω ίντερνετ (www.olympiacos.org) την Παρασκευή 20/02 από τις 11:00 έως την εξάντλησή τους.

Για την αγορά τους θα είναι διαθέσιμες οι εξής επιλογές:

*Κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας χρησιμοποιώντας τον μοναδικό κωδικό εισιτηρίου διαρκείας που βρίσκεται στο κάτω μέρος του pdf αρχείου που έλαβαν κατά την αγορά του εισιτηρίου διαρκείας, όπως φαίνεται παρακάτω.

*Μη κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας χρησιμοποιώντας την κάρτα φιλάθλου 2025/2026 (όσοι δεν την έχουν μπορούν να την προμηθευτούν από το www.olympiacossfp.gr).

Απαιτείται το ονοματεπώνυμο με λατινικούς χαρακτήρες και η ημερομηνία γέννησης.

Αρχικά δεν θα λάβετε εισιτήριο, αλλά ένα επιβεβαιωτικό αγοράς.

Σε δεύτερο χρόνο θα σας αποσταλούν ισάριθμα email αναλόγως των εισιτηρίων που αγοράσατε, τα οποία θα περιέχουν το εισιτήριο σε μορφή PDF.

Υπενθυμίζεται ότι ακυρώσεις ή αλλαγές εισιτηρίων δεν γίνονται.

Η τιμή των εισιτηρίων είναι 33€ και 100€.