Υπήρχαν τουλάχιστον 3 φάσεις στο Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν που σήκωσαν συζήτηση και επέφεραν και τις αντιδράσεις από πλευράς των Πειραιωτών.

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 2-0 από την Λεβερκούζεν , ωστόσο υπάρχει και συνέχεια επί του διαιτητικού σκέλους και κυρίως με συγκεκριμένες φάσεις στις οποίες στέκονται οι άνθρωποι του Ολυμπιακού και ως εκ τούτου έχουν παράπονα από αυτές.

Η πρώτη χρονικά φάση είναι για χέρι - πέναλτι του Κουάνσα στο 24ο λεπτο. Η 2η αφορά σε ένα όντως πολύ σκληρό και επικίνδυνο μαρκάρισμα του Γκαρσία πάνω στον Ποντένσε, (χαμηλά στο πόδι του στο 42ο λεπτό) που θα μπορούσε να επιφέρει κόκκινη και η τρίτη φάση είναι στο 2ο γκολ του Σικ (στο 63'), όπου στον Ολυμπιακό στέκονταν και σημείωναν ότι υπάρχει παίκτης της Λεβερκούζεν μπροστά από τον Τζολάκη που επηρεάζει την φάση και είναι εκτεθειμένος (οφσάιντ).