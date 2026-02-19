Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν, στο οποίο οι Γερμανοί επικράτησαν με 2-0.

Ο Ολυμπιακός πάλεψε, αλλά αυτή τη φορά η Λεβερκούζεν εκτός του ότι έβγαλε ποιότητα, όπως είχε κάνει και στο ματς της League Phase του Champions League, είχε αυτή τη φορά και ουσία σε αντίθεση με τους Πειραιώτες. Πρωταγωνιστής του ματς ο σπουδαίος 30χρονος διεθνής Τσέχος φορ, ο Πάτρικ Σικ.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αρχικά κράτησε το μηδέν σε δύο τρομερές επεμβάσεις του Τζολάκη, ο οποίος νίκησε τον Σικ και τον Μάζα (στη δεύτερη περίπτωση χρειάστηκε και το οριζόντιο δοκάρι). Ο Πόκου επίσης ήταν άστοχος σε τετ α τετ.

Ο Ολυμπιακός αντίθετα είχε μία σπουδαία φάση με τον Μάρτινς, αλλά ο Μπλάσβιχ απέκρουσε εκπληκτικά το σουτ του Πορτογάλου, ενώ στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου ακυρώθηκε γκολ του Ελ Καμπί για οφσάιντ του Ταρέμι στην ίδια φάση. Σαν να μην έφτανε αυτό, στο ημίχρονο βγήκε ο Πιρόλα επειδή ζαλιζόταν από τη σύγκρουση.

Οι Πειραιώτες ήταν μέσα στο παιχνίδι, αλλά στο 60' ο Σικ τους πλήγωσε. Ο Ταρέμι έκανε τακουνάκι στην επίθεση, οι Γερμανοί έκλεψαν κι ο Πόκου έφυγε ταχύτατα στην αντεπίθεση. Πέρασε την πάσα στον Σικ, ο Μπιανκόν δεν μπόρεσε να κόψει και ο Τσέχος φορ με πλασέ νίκησε στο τετ α τετ τον Τζολάκη για το 0-1.

Στο 63' η Λεβερκούζεν κέρδισε κόρνερ, το εκτέλεσε από δεξιά με φοβερά φάλτσα ο Γκριμάλντο, ο Σικ σηκώθηκε πιο ψηλά απ' όλους και με καρφωτή κεφαλιά πέτυχε το 0-2.

Οι ερυθρόλευκοι αναζήτησαν ένα γκολ μέχρι το τέλος, αλλά Αντρέ Λουίς και Σιπιόνι αστόχησαν.

