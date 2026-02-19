Το Gazzetta εξηγεί αν η αναγκαστική αλλαγή του Λορέντσο Πιρόλα στο ημίχρονο κόντρα στη Λεβερκούζεν, ήταν και ο βασικός λόγος της ήττας (0-2) στο Φάληρο.

Αρνητικός πρωταγωνιστής στα δύο γκολ που δέχτηκε ο Ολυμπιακός μέσα σε 144 δευτερόλεπτα από τον Πάτρικ Σικ, μεταξύ άλλων, ήταν ο Ζουλιάν Μπιανκόν καθώς ήταν εκείνος που έχασε το μαρκάρισμα στον Τσέχο επιθετικό και ουκ ολίγοι ανέφεραν ότι εφόσον ήταν ο Λορέντσο Πιρόλα, να ήταν διαφορετική η κατάληξη.

Ο Ιταλός στόπερ συγκρούστηκε άσχημα με τον Ρέτσο στο πρώτο ημίχρονο, η αιμορραγία στο μέτωπο δεν σταματούσε και έτσι στην ανάπαυλα έγινε αναγκαστική αλλαγή, με τον Γάλλο αμυντικό να παίρνει τη θέση του στον αγωνιστικό χώρο.

Το αναθεμάτισμα έπεσε πάνω του, ωστόσο δεν ήταν ο μοναδικός που ευθύνεται αφού και τα δύο γκολ ξεκίνησαν από λάθος των επιθετικών της ομάδας (Ταρέμι στο πρώτο και Ποντένσε στο δεύτερο). Από εκεί και πέρα, η μόνιμη ερώτηση μεταξύ των φίλων του Ολυμπιακού ήταν η εξής: «Κόστισε η αναγκαστική αλλαγή του Πιρόλα». Είναι έτσι όμως;

Το Gazzetta συγκρίνει τα δύο 45λεπτα με τη βοήθεια του Wyscout και εξηγεί τον λόγο που η άτυχη στιγμή του Πιρόλα δεν ήταν ο κύριος λόγος που ήρθε η ήττα με 0-2 στο Φάληρο για τα play offs του Champions League.

Όσα έγιναν με τον Πιρόλα στο γήπεδο

Ο Λορέντσο Πιρόλα επέστρεψε στο βασικό σχήμα του Ολυμπιακού μετά τον τραυματισμό του αλλά ήταν εξαιρετικά άτυχος καθώς συγκρούστηκε με τον Ρέτσο στο 33ο λεπτό και η αιμορραγία που είχε το μέτωπο δεν σταματούσε με αποτέλεσμα να γίνει αναγκαστική αλλαγή στο ημίχρονο.

Ο Ιταλός στόπερ έδωσε αρκετές μάχες στο πρώτο μέρος, άκουσε τους οπαδούς των Πειραιωτών να φωνάζουν το όνομά του και έκανε κατάθεση... ψυχής μετά τον τραυματισμό του, ωστόσο δεν είχε εύκολο βράδυ όπως και όλη η άμυνα της ομάδας στο πρώτο 45λεπτο.

Η Λεβερκούζεν μπήκε δυναμικά και είχε τέσσερις σπουδαίες ευκαιρίες για να σκοράρει και να μπει σε θέση οδηγού ωστόσο τόσο η αστοχία (Ποκού) όσο και τα αντανακλαστικά του Τζολάκη δεν επέτρεψαν να υπάρξει σκορ στο πρώτο 45λεπτο. Συγκεκριμένα, η γερμανική ομάδα είχε xGoals στο 1.26 σε αυτό το διάστημα με αποκορύφωμα το χαμένο τετ-α-τετ του Πάτρικ Σικ στο 16ο λεπτό.

Από την πλευρά του ο Ιταλός αμυντικός είχε συνολικά επτά ανακτήσεις της μπάλας, «καθάρισε» δύο φάσεις και έδωσε 4 μονομαχίες βγαίνοντας νικητής στις 3 ενώ είχε 2/2 μονομαχίες στον αέρα.

Όσα έγιναν με Μπιανκόν στο γήπεδο

Πάμε στο δεύτερο μέρος. Ο Πιρόλα έχει μείνει στον πάγκο και ο Ζουλιάν Μπιανκόν έχει πάρει τη θέση του στον αγωνιστικό χώρο λόγω του τραυματισμού του. Ο Γάλλος έρχεται αντιμέτωπος με τον Πάτρικ Σικ και τα βρίσκει αρκετά σκούρα. Χάνει τον Τσέχο δύο φορές μέσα σε 144 δευτερόλεπτα και ο Ολυμπιακός δέχεται ισάριθμα γκολ.

Η ευθύνη είναι τεράστια καθώς σε τέτοιο επίπεδο δεν επιτρέπονται αυτά τα λάθη. Και τον έχασε και τρίτη φορά στο 69' αλλά το πλασέ του πήγε λίγο πάνω από την εστία του Τζολάκη. Όλα αυτά σε εννιά λεπτά. Ωστόσο αν δούμε μία συνολική ματιά του δευτέρου ημιχρόνου, η γερμανική ομάδα δεν είναι το ίδιο απειλητική αλλά είναι σαφώς πιο αποτελεσματική.

Συγκεκριμένα σε 48 λεπτά, έχει xGoals στο 0.54 (!) παρότι έχει πετύχει τα δύο γκολ ενώ πέρα από αυτές τις τρεις στιγμές του Τσέχου, δεν έχει απειλήσει παραπάνω τον Τζολάκη, σε αντίθεση με το πρώτο μέρος. Από την άλλη ο Μπιανκόν, μέχρι το 70' δεν έχει καταφέρει να σταθεί αντάξιος του επιπέδου αφού έχει χάσει τις δύο από τις μονομαχίες εδάφους και τη μία από τις δύο στον αέρα ενώ μετρά τρία λάθη και μία ανάκτηση.

Για να είμαστε ξεκάθαροι. Με αυτή την ανάλυση δεν βγαίνει το συμπέρασμα ότι ο Γάλλος στόπερ είναι καλύτερος του Ιταλού, ούτε ότι δεν έχει ευθύνη (και μεγάλη μάλιστα) στα δύο γκολ που δέχθηκε ο Ολυμπιακός. Απλώς με τους παραπάνω αριθμούς αντιλαμβανόμαστε ότι η Λεβερκούζεν είχε ήδη καλές προϋποθέσεις να βρει το γκολ από το πρώτο ημίχρονο και αξιοποίησε τις ευκαιρίες που βρήκε στο δεύτερο μέρος.

Με τη... γλώσσα των αριθμών!

Ολυμπιακός με Πιρόλα:

xGoals της Λεβερκούζεν: 1.26

Τέσσερις μεγάλες ευκαιρίες με τις δύο στην εστία

Δοκάρι (Μάζα στο 28')

Ο παίκτης είχε...

Ανακτήσεις: 7

Απομακρύνσεις: 2

Μονομαχίες: 3/4

Μονομαχίες στον αέρα: 2/2

Ολυμπιακός με Μπιανκόν:

xGoals της Λεβερκούζεν: 0.54

Τέσσερα σουτ με τα τρία στην εστία

Δύο γκολ

Μία μεγάλη ευκαιρία

Και ο παίκτης είχε...

Μονομαχίες: 4/9

Μονομαχίες στον αέρα: 1/2

Ανακτήσεις: 2