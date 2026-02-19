Το 2-0 του Καραϊσκάκης φέρνει τον Ολυμπιακό αντιμέτωπο μ' ένα ένα θαύμα κι η ανάγκη να εμπνευστούν άπαντες από τα ματωμένα πρόσωπα των Ρέτσου-Πιρόλα είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Γράφει ο Παναγιώτης Δαλαταριώφ.

Ο Ολυμπιακός προσπάθησε. Το πάλεψε και ως το 60' κατάφερε να κρατήσει τη Μπάγερ Λεβερκούζεν - που ήταν πιο επιθετική και είχε καλύτερες στιγμές στο πρώτο μέρος στο μηδέν. Αυτό, φυσικά χάρη του Κωνσταντή Τζολάκη.

Στο 33', Ρέτσος και Πιρόλα συγκρούστηκαν πρόσωπο με πρόσωπο. Επεσαν στο έδαφος. Ο Ιταλός στόπερ είδε το μέτωπό του να ματώνει και αίματα να τρέχουν στο πρόσωπό του.

Ο αρχηγός των νταμπλούχων Ελλάδας σηκώθηκε με τον γιατρό της ομάδας, κύριο Θέο να του κάνει στη συνέχεια 9 ράμματα. Ο κόσμος χειροκροτούσε το βασικό αμυντικό δίδυμο της ομάδας.

Οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια χωρίς σκορ και στη συνέχεια οι Γερμανοί κατάφεραν να βρουν δίχτυα με τον Σικ στο 60' και στο 63' Ενα τρίλεπτο ήταν αρκετό ώστε οι ασπιρίνες να βάλουν τις βάσεις για την πρόκριση στους «16» του Champions League.

Ο Ολυμπιακός είναι λιοντάρι. Είναι Θρύλος. Και με τις ελπίδες κόντρα του, θα πάει στις 24 Φεβρουαρίου στο Λεβερκούζεν για την ανατροπή. Πολύ δύσκολη η αποστολή, αλλά θυμίζουμε ότι είναι εδώ που είναι σήμερα χάρη στα δύο διπλά που έκανε με την Καϊράτ και στον Άγιαξ.

Όμως, για να είμαστε ειλικρινείς, το ενδεχόμενο να μείνει η ομάδα με το στόχο του πρωταθλήματος να απομένει είναι πιο ορατό από ποτέ.

Η φωτογραφία των δύο ματωμένων παικτών της ομάδας: Του Ρέτσου και του Πιρόλα, πρέπει να καρφιτσωθεί στα αποδυτήρια του Ρέντη. Πρέπει να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για τη συνέχεια.

Η χρονιά μπαίνει στην τελική ευθεία σιγά σιγά. Η παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη στου Ρέντη πριν λίγες μέρες κι η πίστη του προς την ομάδα εναρμονίζεται πλήρως με την εικόνα αυτή.

«Όποιος φοράει την φανέλα του Ολυμπιακού και δεν ματώνει, θα φεύγει από τον Ολυμπιακό». Είχε πει κάποτε ο Σάββας Θεοδωρίδης. Αυτό το γνωρίζει πολύ καλά ο Παναγιώτης Ρέτσος, που είναι στην ομάδα από την... κούνια. Με δεμένο χέρι, σαγόνι με ράμματα και ήταν εκεί. Για να παλέψει για την ομάδα του.

Αγωνιστικά, η ομάδα του Πειραιά, το τελευταίο διάστημα δεν πείθει. Κι αυτό είναι γεγονός, αλλά μόνο οι ίδιοι οι παίκτες κι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση κι οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν εσωτερικά τις γνωρίζουν πολύ καλά όσοι βρίσκονται πίσω από τις πόρτες του Ρέντη και κανείς άλλος.

Το 6/6 που αποτελεί, πλέον, μονόδρομο και προς το μεγάλο πριμ

Ο ισχυρός άντρας της ομάδας του Πειραιά, Βαγγέλης Μαρινάκης, ζήτησε νίκες ως το τέλος του πρωταθλήματος και πρόκριση στους «16» του Champions League.

Μέρος των όσων είπε: «Στο Champions League ξεκινήσαμε στραβά, αλλά με πάθος, συγκέντρωση, με ποιότητα, το γυρίσαμε στα τελευταία τρία ματς και μάλιστα με τα δυο εκτός! Και συνεχίζουμε και έχουμε μπροστά μας ένα μεγάλο παιχνίδι με μια σπουδαία ομάδα, τη Λεβερκούζεν.

Έτσι θέλω να κάνετε και στο Πρωτάθλημα. Θέλω 5 νίκες και να μπούμε στα πλέι οφ με ψυχολογία νικητή! Είστε οι καλύτεροι, έχετε τον καλύτερο προπονητή, κάντε πέντε νίκες και ό,τι άλλο χρειάζεται για να πάρουμε το Πρωτάθλημα. Όλοι πρέπει να πιστέψουμε ότι στο τέλος της σεζόν θα είμαστε Πρωταθλητές. Οι παίκτες, οι προπονητές, τα ball boys, γιατροί, φυσικοθεραπευτές, οι κηπουροί και όλοι όσοι έχουν την ευλογία να βρίσκονται στον οργανισμό του Ολυμπιακού».

Στη συνέχεια, ο Μαρινάκης ανακοίνωσε ίσως το μεγαλύτερο μπόνους που έχει δοθεί ποτέ σε ελληνική ομάδα για πρόκριση επί της Λεβερκούζεν, το οποίο δεν έχει διαρρεύσει κι ένα έξτρα μεγάλο ποσό μπόνους, για 5 νίκες στα εναπομείναντα 5 ματς της κανονικής περιόδου.

Επίσης, τόνισε ότι δεν του ζητήθηκε, το προσφέρει γιατί πιστεύει στους ποδοσφαιριστές και στην επίτευξη των στόχων.

To πρόγραμμα του Ολυμπιακού μέχρι τα Play Offs: