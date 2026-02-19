Μεντιλίμπαρ: «Μας επηρέασε πολύ ο τραυματισμός Πιρόλα και Ρέτσου»

Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην κάμερα του Mega μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τη Λεβερκούζεν στο Φάληρο.

Ο Ολυμπιακός «πλήρωσε» ένα κακό τρίλεπτο στο δεύτερο μέρος, ηττήθηκε με 2-0 από τη Λεβερκούζεν στο Φάληρο και έχει να ανέβει... βουνό στη ρεβάνς της Γερμανίας για τα Play Offs των «16» του Champions League. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε στην κάμερα του Mega και στάθηκε στο πόσο επηρέασε στη φάση του τραυματισμούς Πιρόλα - Ρέτσου.

Ο Βάσκος τεχνικός ανέφερε πως δεν έχει ενημέρωση για την κατάσταση του Ιταλού στόπερ, ενώ τόνισε πως προέχει το ματς πρωταθλήματος με τον Παναιτωλικό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (22/2, 22:00).

Θυμίζουμε πως η ρεβάνς της BayArena θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη (24/2) στις 22:00.

Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

«Και οι δυο ομάδες έπαιξαν καλά και είχαμε από ένα καλό ημίχρονο. Στην καλύτερή τους στιγμή ήρθε το γκολ, από μια μακρινή μπαλιά, και το δεύτερο γκολ ήρθε τρία λεπτά αργότερα. Προσπαθήσαμε να ισοφαρίσουμε, αλλά δεν τα καταφέραμε.

Μας επηρέασε πολύ ο τραυματισμός. Δεν ξέραμε αν θα έβγαινε κάποιος, αν θα έβγαινε ένας ή και οι δύο. Δεν ξέρω κάτι περισσότερο για την κατάσταση του Πιρόλα. Έφυγε, αλλά δεν γνωρίζω αν πήγε στο σπίτι του ή για εξετάσεις. Ελπίζουμε να είναι καλά, γιατί το χτύπημά του φάνηκε σοβαρό.

Θα είναι πολύ δύσκολο. Θα προσπαθήσουμε αρχικά να βάλουμε ένα γκολ και μετά το δεύτερο. Παίζουμε απέναντι σε μια ομάδα αξίας 500 εκατομμυρίων ευρώ. Προέχει το ματς με τον Παναιτωλικό. Θα πάμε στη Γερμανία για να προσπαθήσουμε».