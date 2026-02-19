Οι δηλώσεις του Τσικίνιο μετά το ματς του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν.

Ο Τσικίνιο μπήκε αλλαγή στο ματς με τη Λεβερκούζεν, αφού πλέον η γερμανική ομάδα είχε σκοράρει δύο φορές με τον Σικ και δεν μπόρεσε ν' αλλάξει την κατάσταση για τον Ολυμπιακό.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός, ωστόσο, μετά το ματς δήλωσε ότι η ομάδα του θα κάνει τα πάντα για την πρόκριση στην έδρα της Λεβερκούζεν.

Αναλυτικά όσα είπε: «Παίζαμε κόντρα σε έναν δυνατό αντίπαλο που θέλει να έχει κατοχή και να κάνει γρήγορες επιθέσεις. Τη στιγμή που ήμασταν καλύτεροι ήρθαν τα δύο γκολ που μας σκότωσαν σε εκείνο το σημείο. Η κάθε ομάδα είχε τις φάσεις της, ήταν ισορροπημένο ματς. Έχουμε πιθανότητες για τη ρεβάνς και θα τις διεκδικήσουμε».

Σ' ερώτηση για την ανανέωση του συμβολαίου του ο Τσικίνιο σχολίασε: «Από την πρώτη στιγμή που ήρθα στον Ολυμπιακό είχα πολλά όνειρα και στόχους. Συνεχίζω να έχω όνειρα και στόχους κι όσο θα είμαι εδώ, θα δίνω τα πάντα.

Μέχρι τώρα έχουμε γράψει μία όμορφη ιστορία και ελπίζω να γράψουμε ακόμα μία όμορφη ιστορία. Μπορούμε την πρόκριση στη Γερμανία, έχουμε την ομάδα για να το πετύχουμε και να συνεχίσουμε στο Champions League».