Απολαύστε τα 19 γκολ των αγώνων της δεύτερης ημέρας των play-offs του Champions League, μεταξύ των οποίων και του Χρήστου Τζόλη εναντίον της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Η δεύτερη μέρα του πρώτου γύρου των play-offs του Champions League, ολοκληρώθηκε με απίστευτα παιχνίδια, ανατροπές και φοβερό θέαμα. Εκπληκτικό παιχνίδι έγινε στο παγωμένο Μπόντο, εκεί όπου η νορβηγική ομάδα σόκαρε την Ίντερ με 3-1. Σπουδαίο ματς και στο Βέλγιο με τον Τζόλη να ισοφαρίζει σε 3-3 κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης, ενώ η Νιούκαστλ ήταν εξάσφαιρη κόντρα στην Καραμπάγκ. Τέλος η Μπάγερ Λεβερκούζεν επικράτησε με 2-0 του Ολυμπιακού.