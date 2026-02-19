Champions League: Απολαύστε τα 19 γκολ της δεύτερης ημέρας των play-offs
Η δεύτερη μέρα του πρώτου γύρου των play-offs του Champions League, ολοκληρώθηκε με απίστευτα παιχνίδια, ανατροπές και φοβερό θέαμα. Εκπληκτικό παιχνίδι έγινε στο παγωμένο Μπόντο, εκεί όπου η νορβηγική ομάδα σόκαρε την Ίντερ με 3-1. Σπουδαίο ματς και στο Βέλγιο με τον Τζόλη να ισοφαρίζει σε 3-3 κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης, ενώ η Νιούκαστλ ήταν εξάσφαιρη κόντρα στην Καραμπάγκ. Τέλος η Μπάγερ Λεβερκούζεν επικράτησε με 2-0 του Ολυμπιακού.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.