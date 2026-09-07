Παναθηναϊκός: Ρεκόρ μελών έκανε ο Ερασιτέχνης

Παναθηναϊκός: Ρεκόρ μελών έκανε ο Ερασιτέχνης

Επιμέλεια:  Σωτήρης Μυκονίου
Παναθηναϊκός: Ρεκόρ μελών έκανε ο Ερασιτέχνης

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Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε πως έκανε νέο ρεκόρ μελών τη φετινή σεζόν, ξεπερνώντας τα 15 χιλ. μέλη.

Μία νέα ιστορική κορυφή κατέκτησαν οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού, με τη στήριξή τους προς τον Ερασιτέχνη να ξεπερνάει κάθε επίπεδο. Οι «πράσινοι» ξεπέρασαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους τις 15 χιλ. εγγραφές στη... μάνα του λόχου.

Συνολικά ο Παναθηναϊκός ΑΟ έφτασε τις 15.016 εγγραφές, γεγονός που δείχνει την αμέριστη συμπαράσταση του κόσμου στην προσπάθεια που γίνεται να παρουσιάσει εκείνος όσο πιο ανταγωνιστικά αγωνιστικά τμήματα γίνεται.

Η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού

Ξεπέρασε κάθε προηγούμενο η συμμετοχή του κόσμου του Παναθηναϊκού στην εγγραφή μελών και πλέον ο Σύλλογος αριθμεί πάνω από 15.000!

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Οι φίλοι του τριφυλλιού κρατούν ψηλά τη σημαία και δείχνουν με κάθε τρόπο τη στήριξή τους προς τον Σύλλογο. Ο Παναθηναϊκός έφτασε τα 15.016 μέλη, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ και καταγράφεται ως ένα ιστορικό ορόσημο.

 

Πρόκειται για ένα ακόμη στοιχείο που δείχνει ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται στο έργο του Συλλόγου και θέλει να συνδράμει στην προσπάθεια. Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ευχαριστεί θερμά τους «αιώνια πιστούς» για τη στήριξη που δείχνουν στον Σύλλογο και τη μαζική εγγραφή μελών με την έναρξη της νέας σεζόν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κάρτα μέλους πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.pao1908.com/deltia-typoy/karta-melous-2026-2027/

     

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