LIVE TV: Η συνέντευξη Τύπου της ΑΕΚ και η προπόνηση ενόψει ΛΑΣΚ
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Δείτε live τη συνέντευξη Τύπου του Μάρκο Νίκολιτς και την προπόνηση της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια ενόψει της αυριανής πρεμιέρας της League Phase του Champions League με τη ΛΑΣΚ.
Η ΑΕΚ ξεκινάει το ταξίδι της το βράδυ της Τρίτης (8/9, 19:45) στη League Phase του Champions League αντιμετωπίζοντας τη ΛΑΣΚ στην Allwyn Arena.
Ο Μάρκο Νίκολιτς στις 16:15 μιλάει από το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αυριανής αναμέτρησης, ενώ στις 17:15 η ΑΕΚ θα πραγματοποιήσει την τελευταία της προπόνηση.
Δείτε live από το ΑΕΚ TV:
@Photo credits: INTIME
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