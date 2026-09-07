LIVE TV: Η συνέντευξη Τύπου της ΑΕΚ και η προπόνηση ενόψει ΛΑΣΚ

Δείτε live τη συνέντευξη Τύπου του Μάρκο Νίκολιτς και την προπόνηση της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια ενόψει της αυριανής πρεμιέρας της League Phase του Champions League με τη ΛΑΣΚ.

Η ΑΕΚ ξεκινάει το ταξίδι της το βράδυ της Τρίτης (8/9, 19:45) στη League Phase του Champions League αντιμετωπίζοντας τη ΛΑΣΚ στην Allwyn Arena.

Ο Μάρκο Νίκολιτς στις 16:15 μιλάει από το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αυριανής αναμέτρησης, ενώ στις 17:15 η ΑΕΚ θα πραγματοποιήσει την τελευταία της προπόνηση.

Δείτε live από το ΑΕΚ TV: