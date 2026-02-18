Η Μπόντο δεν έμεινε στην ιστορική πρόκριση της στα νοκ άουτ, αφού στο παγωμένο Aspmyra Stadion επικράτησε 3-1 της Ίντερ και ονειρεύεται τη φάση των «16».

Η θερμοκρασία ήταν υπό το μηδέν, το τερέν στο Aspmyra Stadion... ζαρωμένο από τα εκχιονιστικά μηχανήματα, εμπόδια μάλλον ανυπέρβλητα για τους Νερατζούρι, που έπεσαν και αυτοί θύμα της απίθανης Μπόντο. Οι Νορβηγοί έγραψαν ιστορία με την πρόκρισή τους στα νοκ άουτ, όμως το όνειρο συνεχίζεται, αφού με το 3-1 επί της Ιντερ βλέπουν πιο κοντά τη φάση των «16». Οι γηπεδούχοι ήταν εξαιρετικοί, δεν άφησαν περιθώρια αμφισβήτησης και με εντυπωσιακή αντεπίθεση στην επανάληψη και σούπερ Χεγκ έκαναν βήμα για την επόμενη φάση.

Επειτα από ένα νευρικό ξεκίνημα, όπου η Ίντερ ήθελε, αλλά δεν μπορούσε, η Μπόντο κατάφερε στο 20ο λεπτό να σκοράρει. Ο Χεγκ μοίρασε ιδανικά και ο Φετ με άψογο τελείωμα πέτυχε το 1-0. Ωστόσο, το προβάδισμά των γηπεδούχων δεν κράτησε αρκετά. Δέκα λεπτά αργότερα, ο Εσπόζιτο κατάφερε από κοντά μετά την κεφαλιά-πάσα του Αουγκούστο να ισοφαρίσει. Η Ίντερ είχε κάποιες ευκαιρίες προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, όμως καμία δεν μετατράπηκε σε ουσιαστική απειλή.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε δυναμικά για τους Νερατζούρι, με τον Λαουτάρο Μαρτίνες να σημαδεύει το δοκάρι, πριν ο τερματοφύλακας της Μπόντο, Χάικιν, αποκρούσει την εξαιρετική εκτέλεση φάουλ του Κάρλος Αουγκούστο.

Ωστόσο, έπειτα από ένα πιο υποτονικό δεκάλεπτο, οι γηπεδούχοι πήραν ξανά προβάδισμα. Στο 61' έπειτα από λάθος του Κάρλος Αουγκούστο ο Χάουγκε με άψογο τελείωμα πέτυχε το 2-1. Τα πράγματα έγιναν ακόμη χειρότερα για την Ίντερ, η οποία βρέθηκε πίσω στο σκορ με 3-1 μόλις τρία λεπτά αργότερα, όταν ο Κάσπερ Χεγκ έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα από κοντινή απόσταση, μετά από εξαιρετική ενέργεια του Μπλόμπεργκ. Οι φιλοξενούμενοι πίεσαν, αλλά δεν κατάφεραν να πετύχουν κάτι περισσότερο.