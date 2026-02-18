Ένα γκολ του Χρήστου Τζόλη στο φινάλε έσωσε την Κλαμπ Μπριζ, διαμορφώνοντας το 3-3 ενάντια στην Ατλέτικο Μαδρίτης!

Η Ατλέτικο Μαδρίτης έδειχνε πως θα φύγει από το Βέλγιο με διπλό πρόκρισης για τους «16» του Champions League, όμως ο Χρήστος Τζόλης χτύπησε το 89' και διαμόρφωσε το τελικό 3-3 για την Κλαμπ Μπριζ, γλιτώνοντας την ομάδα του με ένα τεράστιας σημασίας γκολ!

Το ματς ξεκίνησε με τις καλύτερες προϋποθέσεις για τους Ροχιμπλάνκος, καθώς μετά από χέρι του Σέις μέσα στην περιοχή, κέρδισαν πέναλτι, το οποίο αξιοποίησε ο Άλβαρες για το 1-0 στο όγδοο μόλις λεπτό της αναμέτρησης. Η εξέλιξη αυτή ευνόησε τον ρυθμό, με τους Βέλγους να ανοίγονται για να βρουν την ισοφάριση και καλές στιγμές εκατέρωθεν να ακολουθούν, πριν η Ατλέτικο φτάσει και σε δεύτερο γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους! Σκόρερ αυτή τη φορά ο Λούκμαν, που έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα εξ επαφής μετά από κεφαλιά του Γκριεζμάν στο πρώτο δοκάρι ύστερα από κόρνερ.

Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να αντιδράσουν με το... καλησπέρα στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Όμπλακ να αποκρούει την κεφαλιά του Τρεσόλντι αλλά τον Ονιεντίκα να παίρνει το ριμπάουντ και να μειώνει από κοντά στο 51ο λεπτό. Με τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα, ήρθε και η ολική επαναφορά για την Μπριζ, με τον Τρεσόλντι να σκοράρει εξ επαφής μετά τη σέντρα του Ντιακόν και να βάζει φωτιά στο ματς!

Παρ' όλα αυτά, η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε παρέμεινε ψύχραιμη και κατάφερε να ανακτήσει το προβάδισμα στο 79' χάρη σε αυτογκόλ του Ορντόνιες, που έσπρωξε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του προσπαθώντας να διώξει... Όλα έδειχναν πως οι Κολτσονέρος θα έπαιρναν το διπλό, όμως στο 89', ο Τζόλης τελείωσε ιδανικά τη φάση σε τετ α τετ μετά την μπαλιά του Ονιεντίκα, με το γκολ να ακυρώνεται αρχικά για οφσάιντ αλλά να μετρά κατόπιν χρήσης VAR και να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα!