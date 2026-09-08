Μπριζ - Άστον Βίλα 2-3: Ιδανική πρεμιέρα για τους Βίλανς
Συναρπαστικό ματς στο Βέλγιο, με την Άστον Βίλα να επιβεβαιώνει τον τίτλο του φαβορί και να επικρατεί με 3-2 της Μπριζ. Οι Αγγλοι ήταν εντυπωσιακοί επιθετικά, έβαλαν δύσκολα στους Βέλγους με τις αντεπιθέσεις τους και πήραν το τρίποντο στην πρεμιέρα τoυ φετινού Champions League.
Η Άστον Βίλα έβγαλε στο χορτάρι την επιθετική ποιότητα που της είχε λείψει και ολοκλήρωσε ένα εντυπωσιακό πρώτο ημίχρονο στην έδρα της Κλαμπ Μπριζ, έχοντας αποκτήσει προβάδισμα με 3-1.
Η αρχή έγινε στο 11ο λεπτό, όταν ο ΜακΓκιν με εξαιρετικό αριστερό τελείωμα άνοιξε το σκορ. Η αντίδραση των Βέλγων ήταν άμεση, με τον Βέτλεσεν να ισοφαρίζει στο 19ο λεπτό με ιδανικό σουτ, όμως η ομάδα του Ουνάι Έμερι δεν έχασε τον έλεγχο. Εξαιρετική στις αντεπιθέσεις, δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης και στο 22' πήρε το προβάδισμα. Η τακουνιά του Τζάκσον έβαλε τις βάσεις για την επόμενη εξαιρετική συνεργασία των φιλοξενούμενων, ο Ζοάο Γκόμες έκανε το γύρισμα και ο Μπουέντια από πλεονεκτική θέση πέτυχε το 2-1. Στο 43’ ήρθε και το τρίτο χτύπημα. Ο Τζάκσον εκμεταλλεύτηκε τον κενό χώρο και την αποτυχημένη έξοδο του Ζόμερ, τον απέφυγε και πλάσαρε στην κενή εστία για το 3-1, πανηγυρίζοντας το πρώτο του γκολ με τη φανέλα των Βίλανς.
Η Μπριζ ρίσκαρε στην επανάληψη, πίεσε και στο 61ο λεπτό μπήκε ξανά στο ματς, όταν ο Τρεσόλντι από την άσπρη βούλα πέτυχε το 3-2. Οι Βέλγοι είχαν στιγμές, οι φιλοξενούμενοι παρουσίασαν κενά στην άμυνα, αλλά κατάφεραν να κρατήσουν μέχρι τέλους το τρίποντο.
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