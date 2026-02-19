Δείτε το γκολ του Χρήστου Τζόλη στο 89' ενάντια στην Ατλέτικο Μαδρίτης, με το οποίο ισοφάρισε σε 3-3 για την Κλαμπ Μπριζ.

Ο Χρήστος Τζόλης ήταν ο λυτρωτής της Κλαμπ Μπριζ, καθώς με γκολ στο 89ο λεπτό ισοφάρισε σε 3-3 την Ατλέτικο Μαδρίτης! Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός τελείωσε ιδανικά τη φάση μετά την κάθετη του Ονιεντίκα, με το γκολ να ακυρώνεται αρχικά για οφσάιντ αλλά να μετρά κατόπιν χρήσης VAR! Με τον τρόπο αυτό. Οι Βέλγοι απέφυγαν την ήττα, ενώ ο Τζόλης έφτασε τα δώδεκα τέρματα τη φετινή σεζόν.