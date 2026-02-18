Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν: Ατάκα με νόημα του Καρεμπέ για τη Βουδαπέστη
Ο Κριστιάν Καρεμπέ δεν έχει κρύψει ποτέ την πίστη του στη δυναμική του Ολυμπιακού.
Ο στρατηγικός σύμβουλος και πρέσβης του πειραϊκού συλλόγου στις δηλώσεις του πριν το ματς με τη Λεβερκούζεν για τα playoffs του Champions League, είπε με νόημα ότι η Βουδαπέστη είναι πολύ όμορφη πόλη. Γιατί ανέφερε την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας; Μα γιατί εκεί θα διεξαχθεί ο τελικός της φετινής διοργάνωσης!
«Μακάρι να έχει ομοιότητες αυτό το ματς με το προηγούμενο, στο οποίο νικήσαμε. Η Λεβερκούζεν βέβαια μας ξέρει τώρα. Δεν θα είμαστε έκπληξη γι' αυτήν, αλλά πιστεύουμε στην ομάδα μας κι ότι μπορούμε να συνεχίσουμε».
Στην ερώτηση για τον επόμενο στόχο ήταν ξεκάθαρος: «Είμαστε ικανοί ν' ανταγωνιστούμε κάθε ομάδα. Θα βάλουμε τα δυνατά μας, θέλουμε να πάμε πολύ μακριά, γιατί η Βουδαπέστη είναι πολύ όμορφη...».
