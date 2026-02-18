Ο Ισπανός τεχνικός κατέληξε στις αποφάσεις του για τη συγκρότηση της βασικής 11άδας της ομάδας του Ολυμπιακού για το εντός έδρας ματς με την Λεβερκούζεν.

Ο Ισπανός κόουτς Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προχώρησε στη λήψη των τελικών του επιλογών για την 11άδα του Ολυμπιακού με αντίπαλο την ομάδα της Λεβερκούζεν, στο πλαίσιο του πρώτου αγώνα των play offs του Europa League. Η διάταξη των Πειραιωτών για τον μεγάλο αυτόν αγώνα σε 4-4-2: Τζολάκης κάτω από τα δοκάρια, άμυνα με Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσο και Ροντινέϊ. Κέντρο με Έσε και Μουζακίτη.

Ο Ταρέμι θα είναι πίσω από τον φορ Ελ Καμπί και στα δύο άκρα της επίθεσης θα είναι οι Ζέλσον και Ποντένσε. Άρα ο Τσικίνιο μένει στον πάγκο. Εκτός αυτού στο όριο καρτών είναι οι Έσε, Γκαρθία και Ταρέμι. Άρα εάν κιτρινιστούν χάνουν τον επόμενο αγώνα.

Σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν στο Φάληρο ο (τότε σκόρερ) Κοστίνια και ο Τσικίνιο είναι στον πάγκο, ενώ ξεκινούν ο Ελ Καμπί και ο Ντάνιελ Ποντένσε.

Στον πάγκο θα είναι οι: Πασχαλάκης, Μπότης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γκαρθία, Λουίζ, Κλέιτον, Κοστίνια, Τσικίνιο και Μπρούνο.