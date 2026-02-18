Τις φανέλες που θα φορέσουν Ολυμπιακός και Λεβερκούζεν γνωστοποίησε στα social media η ερυθρόλευκη ΠΑΕ.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Τετάρτη (18/2, 22:00) τη Μπάγερ Λεβερκούζεν στο «Γ. Καραϊσκάκης», στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τη νοκ άουτ φάση των playoffs του UEFA Champions League.

Λίγες ώρες πριν από τη σέντρα της μεγάλης αναμέτρησης, οι «ερυθρόλευκοι» ενημέρωσαν μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως θα παραταχθούν με την κλασική ερυθρόλευκη εμφάνισή τους, αποκαλύπτοντας παράλληλα και τη φανέλα που θα φορέσει η γερμανική ομάδα.