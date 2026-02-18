Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν: Οι φανέλες των δύο ομάδων στο αποψινό ματς
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Τετάρτη (18/2, 22:00) τη Μπάγερ Λεβερκούζεν στο «Γ. Καραϊσκάκης», στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τη νοκ άουτ φάση των playoffs του UEFA Champions League.
Λίγες ώρες πριν από τη σέντρα της μεγάλης αναμέτρησης, οι «ερυθρόλευκοι» ενημέρωσαν μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως θα παραταχθούν με την κλασική ερυθρόλευκη εμφάνισή τους, αποκαλύπτοντας παράλληλα και τη φανέλα που θα φορέσει η γερμανική ομάδα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.