Η UEFA ξεκίνησε έρευνα για την ρατσιστική επίθεση που δέχτηκε ο Βινίσιους από τον Πρεστιάνι στο «Ντα Λουζ».

Ο πρώτος αγώνας για τα play-offs του Champions League, μεταξύ Μπενφίκα και Ρεάλ Μαδρίτης, στο «Ντα Λουζ», σημαδεύτηκε από ένα ρατσιστικό επεισόδιο που οδήγησε στο απόλυτο χάος. Ο Βινίσιους αφού σκόραρε, ήρθε σε διαπληκτισμό με τους αντίπαλους παίκτες. Τότε αμέσως κατευθύνθηκε στο διαιτητή και του είπε πως ο Πρεστιάνι του επιτέθηκε φραστικά και αμέσως ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο κατά του ρατσισμού.

Μετά το περιστατικό αυτό, η UEFA πήρε θέση και ανακοίνωσε πως ξεκινάει άμεσα έρευνα, όπου ορίστηκε επιθεωρητής δεοντολογίας και πειθαρχίας. Η έρευνα πιθανότατα θα διαρκέσει αρκετές εβδομάδες, προκειμένου να συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία όλων των εμπλεκόμενων. Σε περίπτωση που οι κατηγορίες για ρατσιστική συμπεριφορά επιβεβαιωθούν, οι κανονισμοί της UEFA προβλέπουν ελάχιστη ποινή αποκλεισμού 10 αγωνιστικών.

H ρεβάνς θα γίνει στο «Μπερναμπέου» στις 25 Φεβρουαρίου, ενώ ο Πρεστιάνι, ο οποίος αρνείται τις κατηγορίες, πιθανότατα θα είναι διαθέσιμος για το ματς.