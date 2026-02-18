Σάλος στην Αγγλία με την κριτική του Κλάτενμπεργκ: «Ο Βινίσιους έπρεπε να γυρίσει στην άλλη πλευρά του γηπέδου»

Χαμός έχει προκληθεί στην Αγγλία μετά τα σχόλια του πρώην ρέφερι, Μαρκ Κλάτενμπεργκ, αναφορικά με το περιστατικό Πρεστιάνι-Βινίσιους.

Πρώτο θέμα στην Ευρώπη είναι για τους λάθος λόγους το Μπενφίκα - Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς εκείνο που απασχολεί δεν έχει να κάνει με το αγωνιστικό, αλλά με τη ρατσιστική επίθεση του Τζιανλούκα Πρεστιάνι προς τον Βινίσιους Τζούνιορ, μετά το γκολ του Βραζιλιάνου που έκρινε το ματς (0-1).

«Θύελλα» αντιδράσεων έχει προκληθεί (όπως είναι φυσικό) σε όλο τον ποδοσφαιρικό κόσμο, με αρκετούς νυν και πρώην ποδοσφαιριστές και διαιτητές να έχουν πάρει θέση. Ωστόσο, η άποψη του Μαρκ Κλάτενμπεργκ έχει κάνει «πυρ και μανία» τους Άγγλους.

Ο πρώην διαιτητής που μάλιστα είχε και ρόλο στη Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη, πήρε ξεκάθαρη θέση υπέρ του ποδοσφαιριστή των «Αετών», καθώς τα λόγια του ήταν περισσότερο εναντίον του Βίνι.

Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε πως έχει συναντήσει πολλά τέτοια περιστατικά ρατσιστικής επίθεσης στην πορεία του, όμως ο άσος της Ρεάλ θα μπορούσε απλώς μετά το γκολ να επιστρέψει στην άλλη μεριά του γηπέδου και να μην προκαλέσει. Μετά από αυτό το σχόλιο, δέχθηκε «καταιγίδα» αρνητικών σχολίων....

«Έχουν ειπωθεί πολλά λόγια μεταξύ των παικτών. Ο Βινίσιους δεν είναι ευχαριστημένος με όσα έχουν ειπωθεί. Ο διαιτητής ακολουθεί το πρωτόκολλο για ένα ρατσιστικό σχόλιο που έχει ειπωθεί. Μόλις ο Βινίσιους πλησιάσει τον διαιτητή, ο διαιτητής πρέπει τώρα να ακολουθήσει το πρωτόκολλο και τους κανόνες που έχει ορίσει η UEFA όταν συμβαίνει αυτό.

Ως διαιτητής, έχω αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση στο παρελθόν, όταν παίκτες έχουν αναφέρει ένα ρατσιστικό σχόλιο στον αγωνιστικό χώρο. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να κάνει την αναφορά. Στη συνέχεια, η UEFA θα το εξετάσει. Ως διαιτητής είναι πολύ δύσκολο σε αυτή την περίπτωση.

Δεν είναι λάθος του διαιτητή. Ο Βινίσιους Τζούνιορ, ναι, πέτυχε ένα υπέροχο γκολ, αλλά θα έπρεπε να είχε επιστρέψει στην άλλη πλευρά του γηπέδου και θα μπορούσε να συνεχίσει το παιχνίδι».