Ο Ινφαντίνο πήρε θέση για την ρατσιστική επίθεση του Πρεστιάνι στον Βινίσιους και καταδίκασε οποιαδήποτε μορφή ρατσισμού.

Ο αγώνας στο «Ντα Λουζ» ανάμεσα σε Μπενφίκα και Ρεάλ Μαδρίτης, σημαδεύτηκε όταν ο Πρεστιάνι επιτέθηκε φραστικά στον Βινίσιους και εκείνος αμέσως ενημέρωσε τον διαιτητή για ρατσιστική επίθεση. Αποτέλεσμα ήταν να ενεργοποιηθεί το πρωτόκολλο κατά του ρατσισμού, ενώ ο αγώνα σταμάτησε για 10 λεπτά.

Η UEFA ανακοίνωσε ότι ξεκινάει έρευνα για το περιστατικό, ενώ θέση πήρε και ο Πρόεδρος της FIFA, Ινφαντίνο, ο οποίος έδωσε και τα εύσημα στον διαιτητή για την ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου: «Έμεινα σοκαρισμένος και λυπημένος βλέποντας το περιστατικό της φερόμενης ρατσιστικής συμπεριφοράς προς τον Βινίσους. Δεν υπάρχει απολύτως κανένας χώρος για τον ρατσισμό στο άθλημά μας και στην κοινωνία. Χρειάζεται όλοι οι αρμόδιοι φορείς να δράσουν και να ζητήσουν λογοδοσία από όσους είναι υπεύθυνοι».

«Στη FIFA, μέσω της πρωτοβουλίας Global Stand Against Racism και της επιτροπής Players’ Voice Panel, δεσμευόμαστε να διασφαλίζουμε ότι οι παίκτες, οι υπεύθυνοι και οι φίλαθλοι θα γίνονται σεβαστοί και θα νιώθουν προστατευμένοι, και ότι θα λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα όταν προκύπτουν τέτοια περιστατικά».

«Η FIFA και το ποδόσφαιρο εκφράζουν πλήρη αλληλεγγύη στα θύματα ρατσισμού και κάθε μορφής διάκρισης. Θα συνεχίσω πάντα να επαναλαμβάνω: Όχι στον ρατσισμό. Όχι σε κάθε μορφή διάκρισης».