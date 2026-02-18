Ο Μαρκ Κλάτενμπεργκ απολογήθηκε για τα όσα είπε μετά το περιστατικό με τον Πρεστιάνι και τον Βινίσιους.

Ο τρόπος με τον οποίον ο Μαρκ Κλάτενμπεργκ σχολίασε τη ρατσιστική επίθεση που δέχτηκε ο Βινίσιους από τον Τζανλούκα Πρεστιάνι έφερε αντιδράσεις, με τον πρώην διαιτητή να απολογείται για το σχόλιό του.

«Τίποτα δεν δικαιολογεί τον ρατσισμό στον αθλητισμό ή τη ζωή, είμαι ευγνώμων που έχω την ευκαιρία να προσθέσω πράγματα για χθες το βράδυ, έκανα λάθος, συγγνώμη. Ήταν ζωντανή τηλεόραση, η δουλειά μου είναι να απαντάω στη στιγμή και οι λέξεις που χρησιμοποίησα ήταν αδέξιες και λάθος. Ήδη μαθαίνω από αυτό και εκτιμώ που οι συνάδελφοί μου κάλυψαν την κατάσταση με τακτ», ανέφερε ο πρώην αρχιδιαιτητής της ΚΕΔ.

Ο Κλάτενμπεργκ είχε σχολιάσει πως «έχουν ειπωθεί πολλά λόγια μεταξύ των παικτών. Ο Βινίσιους δεν είναι ευχαριστημένος με όσα έχουν ειπωθεί. Ο διαιτητής ακολουθεί το πρωτόκολλο για ένα ρατσιστικό σχόλιο που έχει ειπωθεί. Μόλις ο Βινίσιους πλησιάσει τον διαιτητή, ο διαιτητής πρέπει τώρα να ακολουθήσει το πρωτόκολλο και τους κανόνες που έχει ορίσει η UEFA όταν συμβαίνει αυτό.

Ως διαιτητής, έχω αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση στο παρελθόν, όταν παίκτες έχουν αναφέρει ένα ρατσιστικό σχόλιο στον αγωνιστικό χώρο. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να κάνει την αναφορά. Στη συνέχεια, η UEFA θα το εξετάσει. Ως διαιτητής είναι πολύ δύσκολο σε αυτή την περίπτωση. Δεν είναι λάθος του διαιτητή. Ο Βινίσιους, ναι, πέτυχε ένα υπέροχο γκολ, αλλά θα έπρεπε να είχε επιστρέψει στην άλλη πλευρά του γηπέδου και θα μπορούσε να συνεχίσει το παιχνίδι».