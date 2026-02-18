Πρεστιάνι: Από «χρυσό παιδί» της Μπενφίκα στο μάτι του κυκλώνα μέσα σε ένα βράδυ

Ο Πρεστιάνι βρέθηκε στο επίκεντρο διεθνούς θύελλας, με καταγγελίες που απειλούν να αλλάξουν οριστικά την ποδοσφαιρική του πορεία.

Στα 20 του χρόνια, μέσα σε ένα και μόνο βράδυ, ο Τζιανλούκα Πρεστιάνι είδε τη φήμη του να εκτοξεύεται -όχι επειδή πέτυχε χατ-τρικ στη League Phase του Champions League, αλλά εξαιτίας των κατηγοριών για ρατσιστικά σχόλια που διατύπωσαν εις βάρος του ο Βινίσιους και ο Μπαπέ. Μέχρι τώρα, η επαγγελματική του πορεία δεν είχε σημαδευτεί από εντυπωσιακά επιτεύγματα, παρότι παρουσιαζόταν επί χρόνια ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της γενιάς του. Μετά τις καταγγελίες, όμως, ο νεαρός Αργεντινός επιθετικός της Μπενφίκα είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα στον παγκόσμιο ποδοσφαιρικό χάρτη.

Ένα ταλέντο που ξεχώρισε νωρίς

Αν δεν είχε προκύψει αυτή η υπόθεση, πιθανότατα το όνομά του θα απασχολούσε το ποδοσφαιρικό κοινό για καθαρά αγωνιστικούς λόγους. Διαθέτει αδιαμφισβήτητα τεχνικά προσόντα, κάτι που είχε δείξει και στην πρώτη αναμέτρηση της Μπενφίκα με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο φετινό Champions League (4-2, 28 Ιανουαρίου), όπου ταλαιπώρησε ιδιαίτερα τον Άλβαρο Καρέρας. Εξάλλου, το 2023, o Guardian τον συμπεριέλαβε στη λίστα με τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές παγκοσμίως που γεννήθηκαν το 2006, δίπλα σε ονόματα όπως ο Έντρικ και ο Ζαΐρ-Εμερί.

Την ίδια χρονιά, η Μπενφίκα επικράτησε του ανταγωνισμού και άφησε εκτός μάχης Ρίβερ Πλέιτ και Πόρτο, αποκτώντας τον ποδοσφαιριστή από τη Βελέζ έναντι 9 εκατομμυρίων ευρώ (+ 2 εκατ. μπόνους). Ο Πρεστιάνι, γεννημένος στα προάστια του Μπουένος Άιρες, αγωνιζόταν στη Βελέζ από την ηλικία των τεσσάρων ετών και έγινε ο νεότερος παίκτης στην ιστορία του συλλόγου που έπαιξε στην πρώτη ομάδα (16 ετών, 3 μηνών και 22 ημερών).

Καθιερώθηκε με τον Μουρίνιο

Στη Λισαβόνα μετακόμισε τον Ιανουάριο του 2024, όταν έκλεισε τα 18. Χρειάστηκε χρόνο προσαρμογής: μία συμμετοχή στο δεύτερο μισό της σεζόν 2023-24 και 14 την επόμενη χρονιά. Ωστόσο, υπό την καθοδήγηση του Ζοσέ Μουρίνιο, η παρουσία του ενισχύθηκε και πλέον θεωρείται σημαντικό μέλος του ρόστερ, έστω κι αν σκοράρει σχετικά λίγο (δύο γκολ φέτος). Στα αποδυτήρια έχει τη στήριξη του αρχηγού και συμπατριώτη του Νίκολας Οταμέντι, επίσης πρώην παίκτη της Βέλεζ, τον οποίο ο Πρεστιάνι θαύμαζε από μικρός. Ο Οταμέντι ήταν από τους πιο ένθερμους υπερασπιστές του στον αγωνιστικό χώρο το βράδυ της Τρίτης.

Εθνική Αργεντινής και... συγκρίσεις

Η Αργεντινή τον παρακολουθεί στενά. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Λιονέλ Σκαλόνι του έδωσε το ντεμπούτο του σε φιλικό αγώνα με την Αγκόλα (1-0) στις 14 Νοεμβρίου. Στην πατρίδα του, ορισμένοι τον παρουσιάζουν ως πιθανό διάδοχο του Άνχελ Ντι Μαρία, σύγκριση που ο ίδιος απορρίπτει με μετριοφροσύνη. Όπως και ο Ντι Μαρία, έκανε το πρώτο του ευρωπαϊκό βήμα στην Μπενφίκα, η οποία έχει θέσει ρήτρα αποδέσμευσης 100 εκατομμυρίων ευρώ στο συμβόλαιό του. Μετά τα γεγονότα της Τρίτης, ωστόσο, μοιάζει απίθανο να ακολουθήσει την ίδια διαδρομή προς τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ταλέντο και έντονος χαρακτήρας

Στην Αργεντινή, οι φίλαθλοι λατρεύουν τον μικρόσωμο (1,66 μ.) παίκτη και το εκρηκτικό στυλ του. Ορισμένοι τον αποκαλούν «La Pulga», σαν να βλέπουν σε αυτόν έναν πιθανό διάδοχο του Λιονέλ Μέσι. Υπερβολές... Παρ’ όλα αυτά, ο χαρακτήρας του θεωρείται συχνά απρόβλεπτος. Έχει ήδη αποβληθεί δύο φορές μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, ενώ το 2022, μετά την ήττα της Αργεντινής από τη Βραζιλία στον τελικό του τουρνουά Μονταϊγκού (1-2), επιτέθηκε σε αντίπαλο αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα.

Σήμερα, η καριέρα του βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο. Αν και η αλήθεια γύρω από τις καταγγελίες θα κριθεί από τις έρευνες, ο Πρεστιάνι έχει ήδη περάσει από τη σφαίρα της υπόσχεσης σε εκείνη της παγκόσμιας αμφισβήτησης, μέσα σε ένα μόνο βράδυ.