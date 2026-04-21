Ένα απίθανο στατιστικό για την Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη, που παρότι αήττητη, δεν έχει ελπίδες κατάκτησης του πρωταθλήματος.

Το βράδυ της Κυριακής (19/4) και με γκολ στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων, η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη επικράτησε με 1-2 της Σπόρτινγκ του Γιώργου Βαγιαννίδη στο «Ζοσέ Αλβαλάδε», στο πλαίσιο της 30ης αγωνιστικής της πορτογαλικής λίγκας.

Μπορεί οι δυο Έλληνες να μην πρωταγωνίστησαν, ωστόσο ο Θεσσαλονικιός στράικερ και η ομάδα του διατήρησαν ένα αρκετά περίεργο στατιστικό.

Οι «Αετοί» παραμένουν έπειτα από 30 αγώνες η μοναδική ομάδα δίχως ήττα όχι μόνο στη Liga Portugal, αλλά γενικότερα στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με τον Ζοσέ Μουρίνιο να έχει φτιάξει τους δικούς του ''Invincibles''. Ωστόσο, το παράδοξο είναι πως το σύνολο του Special One δεν έχει ρεαλιστικές, παρά μόνο μαθηματικές ελπίδες για τον τίτλο.

Η Μπενφίκα είναι στην 2η θέση με 72 πόντους και στο -7 από την πρωτοπόρο Πόρτο, με 4 παιχνίδια να απομένουν για το φινάλε της διοργάνωσης.