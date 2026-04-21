Μπενφίκα: Είναι αήττητη μετά από 30 αγώνες πρωταθλήματος αλλά... δεν μπορεί να το πάρει!
Το βράδυ της Κυριακής (19/4) και με γκολ στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων, η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη επικράτησε με 1-2 της Σπόρτινγκ του Γιώργου Βαγιαννίδη στο «Ζοσέ Αλβαλάδε», στο πλαίσιο της 30ης αγωνιστικής της πορτογαλικής λίγκας.
Μπορεί οι δυο Έλληνες να μην πρωταγωνίστησαν, ωστόσο ο Θεσσαλονικιός στράικερ και η ομάδα του διατήρησαν ένα αρκετά περίεργο στατιστικό.
Οι «Αετοί» παραμένουν έπειτα από 30 αγώνες η μοναδική ομάδα δίχως ήττα όχι μόνο στη Liga Portugal, αλλά γενικότερα στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με τον Ζοσέ Μουρίνιο να έχει φτιάξει τους δικούς του ''Invincibles''. Ωστόσο, το παράδοξο είναι πως το σύνολο του Special One δεν έχει ρεαλιστικές, παρά μόνο μαθηματικές ελπίδες για τον τίτλο.
Η Μπενφίκα είναι στην 2η θέση με 72 πόντους και στο -7 από την πρωτοπόρο Πόρτο, με 4 παιχνίδια να απομένουν για το φινάλε της διοργάνωσης.
🚨 After Benfica’s 90+3’ winner against Sporting last weekend, José Mourinho’s Benfica remain the ONLY team in Europe’s top leagues to be UNBEATEN this season.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) April 21, 2026
They are just 4 matches away from becoming the INVINCIBLES of the Portuguese Primeira Liga.
However, despite going 30… pic.twitter.com/60n6VbLT15
