Ακόμη μια κορυφή κυνηγάει ο Βαγγέλης Παυλίδης! Ο διεθνής φορ της Μπενφίκα κυνηγάει τον τίτλο του πρώτου σκόρερ, έχοντας ως αντίπαλο τον Κολομβιανό Σουάρες της Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Μπορεί οι Αετοί να μην έχουν ελπίδες για το φετινό πρωτάθλημα στη χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου, ο 27χρονος Έλληνας διεθνής όμως δε σταματά να... φορτώνει με γκολ τα αντίπαλα δίχτυα στην Primeira Liga. Ο Παυλίδης έχει συνολικά 29 γκολ και έξι ασίστ σε 50 συμμετοχές με τη Μπενφίκα, εκ των οποίων τα 21 τα έχει σημειώσει στο πρωτάθλημα.

Στον αντίποδα, ο Λουίς Σουάρες της Σπόρτινγκ Λισαβόνας έχει 24 γκολ έως τώρα για την πορτογαλική λίγκα. Η «μονομαχία» των δύο επιθετικών κορυφώνεται τέσσερις αγωνιστικές πριν το φινάλε, με τον Έλληνα άσο να έχει βάσιμες ελπίδες να κόψει πρώτος το... νήμα.

Υπενθυμίζουμε πως ο Παυλίδης έχει κερδίσει ξανά τον τίτλο του πρώτου σκόρερ στο πρωτάθλημα Ολλανδίας με τη φανέλα της Άλκμααρ, όταν είχε ολοκληρώσει τη σεζόν με 29 τέρματα.