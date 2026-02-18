Οπαδοί της Μπενφίκα εκτόξευσαν μπουκάλι προς το μέρος του Βινίσιους Ζούνιορ, λίγο πριν από το φινάλε του αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Σε απόλυτο πρωταγωνιστή στο «Ντα Λουζ» εξελίχθηκε ο Βινίσιους Ζούνιορ, αλλά όχι αμιγώς για αγωνιστικούςλόγους. Ο Βραζιλιάνος με τρομερό φαλτσαριστό σουτ έκρινε τη νίκη των Μαδριλένων, όμως παράλληλα αποτέλεσε και το κόκκινο πανί στο γήπεδο μετά τον πανηγυρισμό του.

Κατά τη διάρκεια της έντασης που ξέσπασε στον αγωνιστικό χώρο μετά το 1-0 της Ρεάλ, ο Βραζιλιάνος κατηγόρησε τον Πρεστιάνι για κατάπτυστη ρατσιστική επίθεση προς το μέρος του, με τον ρέφερι του αγώνα να ενεργοποιεί το πρωτόκολλο κατά του ρατσισμού και το ματς να οδηγείται σε προσωρινή διακοπή.

Μετά από περίπου δέκα λεπτά η μπάλα κύλησε ξανά στο χορτάρι, όμως τα ευτράπελα δεν είχαν ακόμα τελειώσει... Περίπου ένα λεπτό πριν από την ολοκλήρωση των καθυστερήσεων, οπαδοί της Μπενφίκα έβαλαν στόχο τον Βινίσιους κι εκτόξευσαν μπουκάλι προς το μέρος του, το οποίο έσκασε δυο μέτρα δίπλα του.