Μπενφίκα - Ρεάλ: Ο Οταμέντι έδειξε στον Βινίσιους τατουάζ του Μουντιάλ
Σε ένα χαοτικό ματς που σημαδεύτηκε από ρασιστική επίθεση κατά του Βινίσιους και πολλή ένταση, η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε 1-0 της Μπενφίκα στη Λισαβόνα και πήρε προβάδισμα πρόκρισης για τη φάση των «16» του Champions League. Στις δε καθυστερήσεις, καταγράφηκε ένα ιδιαίτερο περιστατικό, όταν ο Νικολάς Οταμέντι τα έβαλε με τον Βραζιλιάνο σταρ των Μερένγκες και αποφάσισε να τον πικάρει με τρόπο... μουντιαλικό! Συγκεκριμένα, ο Αργεντινός σήκωσε τη φανέλα του και έδειξε στον αντίπαλό του το τατουάζ του τροπαίου του Παγκοσμίου Κυπέλλου που έχει «χτυπήσει», για τη σπουδαία επιτυχία που πανηγύρισε με την Αλμπισελέστε στα γήπεδα του Κατάρ το 2022.
Otamendi lifting his shirt showing off his World Cup trophy to Vinicius fair one 😂😂 pic.twitter.com/r749IIBWRc— TheEuropeanLad (@ThaEuropeanLad) February 17, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.