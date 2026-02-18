Ο Οταμέντι προσπάθησε να πικάρει τον Βινίσιους, δείχνοντάς το τατουάζ με το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σε ένα χαοτικό ματς που σημαδεύτηκε από ρασιστική επίθεση κατά του Βινίσιους και πολλή ένταση, η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε 1-0 της Μπενφίκα στη Λισαβόνα και πήρε προβάδισμα πρόκρισης για τη φάση των «16» του Champions League. Στις δε καθυστερήσεις, καταγράφηκε ένα ιδιαίτερο περιστατικό, όταν ο Νικολάς Οταμέντι τα έβαλε με τον Βραζιλιάνο σταρ των Μερένγκες και αποφάσισε να τον πικάρει με τρόπο... μουντιαλικό! Συγκεκριμένα, ο Αργεντινός σήκωσε τη φανέλα του και έδειξε στον αντίπαλό του το τατουάζ του τροπαίου του Παγκοσμίου Κυπέλλου που έχει «χτυπήσει», για τη σπουδαία επιτυχία που πανηγύρισε με την Αλμπισελέστε στα γήπεδα του Κατάρ το 2022.