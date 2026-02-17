Ο Βινίσιους άνοιξε το σκορ για τη Ρεάλ Μαδρίτης ενάντια στην Μπενφίκα με γκολάρα και εν συνεχεία δέχτηκε κίτρινη κάρτα λόγω του πανηγυρισμού του!

Στο 50ό λεπτό της αναμέτρησης της Μπενφίκα με τη Ρεάλ Μαδρίτης, οι Μερένγκες κατάφεραν να πάρουν το προβάδισμα όταν ο Βινίσιους πάτησε περιοχή από τα αριστερά και με τρομερό, φαλτσαριστό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Εν συνεχεία μάλιστα, ο Βραζιλιάνος δέχτηκε την κίτρινη κάρτα του διαιτητή για τον πανηγυρισμό του, καθώς πρώτα χόρεψε στο σημαιάκι του κόρνερ και εν συνεχεία έδειξε τη φανέλα του! Δυστυχώς, το υπέροχο γκολ επισκιάστηκε γρήγορα, λόως της ρατσιστικής επίθεσης που δέχτηκε ο σκόρερ από τον Πρεστιάνι.