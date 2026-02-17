Μπενφίκα - Ρεάλ: Εκπληκτικό γκολ Βινίσιους και κίτρινη κάρτα για πανηγυρισμό
Στο 50ό λεπτό της αναμέτρησης της Μπενφίκα με τη Ρεάλ Μαδρίτης, οι Μερένγκες κατάφεραν να πάρουν το προβάδισμα όταν ο Βινίσιους πάτησε περιοχή από τα αριστερά και με τρομερό, φαλτσαριστό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Εν συνεχεία μάλιστα, ο Βραζιλιάνος δέχτηκε την κίτρινη κάρτα του διαιτητή για τον πανηγυρισμό του, καθώς πρώτα χόρεψε στο σημαιάκι του κόρνερ και εν συνεχεία έδειξε τη φανέλα του! Δυστυχώς, το υπέροχο γκολ επισκιάστηκε γρήγορα, λόως της ρατσιστικής επίθεσης που δέχτηκε ο σκόρερ από τον Πρεστιάνι.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.