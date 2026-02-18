Ο Ισπανός προπονητής δεν ήταν ξεκάθαρος στις δοκιμές του και υπάρχει η αίσθηση ότι ο Ταρέμι ίσως έχει προβάδισμα έναντι του Ελ Καμπί για την αρχική ενδεκάδα εναντίον της Λεβερκούζεν.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θόλωσε για τα καλά το τοπίο ως προς την συγκρότηση της αρχικής 11άδας του Ολυμπιακού για τον αγώνα με την Λεβερκούζεν το βράδυ της Τετάρτης για τον πρώτο εκ των αγώνων των δύο ομάδων στα play offs του Champions League. Δεν ανέδειξε κάτι το ουσιώδες σε επίπεδο τελικών επιλογών ενώ στις δηλώσεις του τόνισε ότι θα δουν άπαντες την Τετάρτη το πλάνο του.

Εάν θέλουμε να εστιάσουμε στα ερωτηματικά ως προς την 11άδα αυτά είναι τρία κυρίως.

Πρώτον: εάν θα ξεκινήσει ο Πιρόλα ή ο Μπιανκόν,

Δεύτερον: εάν επιλεγεί ο Μουζακίτης ή ένας εκ των Γκαρθία / Σιπιόνι στο πλευρό του Έσε

Τρίτον: εάν θα ξεκινήσει ο Ταρέμι ή ο Ελ Καμπί. Υπάρχει η αίσθηση ότι ο Ιρανός έχει ένα μίνι προβάδισμα για την κορυφή της επίθεσης αλλά έως εκεί. Επίσης δεν φαίνεται να είναι σε πρώτο πλάνο το σχέδιο με Ταρέμι πίσω από τον Ελ Καμπί.

Ξεκινώντας από το τέρμα και την άμυνα ο Τζολάκης θα είναι κάτω από τα δοκάρια και στα μετόπισθεν από αριστερά προς τα δεξιά οι Ορτέγα, Μπιανκόν ή Πιρόλα, Ρέτσος και Κοστίνια. Για τον άξονα οι Έσε και Μουζακίτης είναι οι επικρατέστεροι αλλά υπάρχουν ξεκάθαρα και άλλες επιλογές. Τριάδα πίσω από τον φορ Ταρέμι ή τον Ελ Καμπί θα κινηθούν - ή έστω αυτή είναι η εκτίμηση - οι Τσικίνιο, Ζέλσον και Ποντένσε. Θέση στην 11άδα διεκδικούν και οι Ροντινέϊ, Γκαρθία, Σιπιόνι και Λουίζ.

Οι εκλεκτοί ανά θέση

Γκολκίπερ: Τζολάκης, Πασχαλάκης, Μπότης.

Αμυντικοί: Ορτέγα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέϊ, Ρέτσος και Μπρούνο.

Μέσοι και εξτρέμ: Ντιόγκο Νασιμέντο, Ζέλσον Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε και Μουζακίτης.

Φορ: Ελ Καμπί, Κλέιτον και Ταρέμι.