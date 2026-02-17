Ολυμπιακός: Επιστροφή Ταρέμι στην αποστολή, με 3 φορ με Λεβερκούζεν
Ο Ταρέμι γυρίζει στην αποστολή των Πειραιωτών καθώς είχε μείνει εκτός από το Λεβαδειακός - Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες θα έχουν 3 στράικερ στην αποστολή τους για το ματς της Τετάρτης με την Λεβερκούζεν.
Οι εκλεκτοί
Γκολκίπερ: Πασχαλάκης, Μπότης και Τζολάκης
Αμυντικοί: Ορτέγα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέϊ, Ρέτσος και Μπρούνο
Μέσοι και εξτρέμ: Ντιόγκο Νασιμέντο, Ζέλσον Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε και Μουζακίτης
Φορ: Ελ Καμπί, Κλέιτον και Ταρέμι
