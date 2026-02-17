Σε ένα τρομερό ματς, η Γαλατάσαραϊ ταπείνωσε με 5-2 τη Γιουβέντους των πολλών λαθών και... βλέπει τη φάση των «16» του Champions League.

Σούπερ ματς με νικήτρια τη Γαλατάσαραϊ στην Κωνσταντινούπολη! Η ομάδα του Οκάν Μπουρούκ τιμώρησε τα απίθανα λάθη της Γιουβέντους και τη νίκησε με το επιβλητικό 5-2 σε μία τρομερή αναμέτρηση, παίρνοντας έτσι τεράστιο προβάδισμα για την πρόκριση στη φάση των «16» του Champions League.

Εξαιρετικός ο ρυθμός από τα πρώτα λεπτά του ματς, με τους γηπεδούχους να παίρνουν το προβάδισμα στο 15' με γκολ του Σάρα μετά από αλλεπάλληλα σφάλματα στην άμυνα των Μπιανκονέρι. Εντούτοις, η απάντηση ήρθε άμεσα από τους φιλοξενούμενους, με τον Κουπμάινερς να ισοφαρίζει από κοντά ένα λεπτό αργότερα. Ο ίδιος παίκτης δε, έφερε και την ολική ανατροπή, καρφώνοντας την μπάλα στα δίχτυα με τρομερό σουτ στο 32'!

Οι Τούρκοι δεν πτοήθηκαν από την εξέλιξη του αγώνα και νωρίς στο δεύτερο μέρος (49') επανέφεραν την ισορροπία με τον Λανγκ να σκοράρει εξ επαφής μετά από επέμβαση του Ντι Γκρεγκόριο. Με τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα, ήρθε και η ανατροπή στην ανατροπή, με τον Σάντσες να σκοράρει με κεφαλιά για το 3-2 της Γαλατά, η οποία επτά λεπτά αργότερα εξασφάλισε με αριθμητικό πλεονέκτημα χάρη σε αποβολή του Καμπάλ! Ο Κολομβιανός πέρασε στο ματς ως αλλαγή με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους και... κατάφερε να πάρει δύο κίτρινες κάρτες μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα (59', 67'), καταδικάζοντας τη Γιούβε...

Παίζοντας με παίκτη παραπάνω, οι γηπεδούχοι κατόρθωσαν να φτάσουν και σε τέταρτο τέρμα, με τον Λανγκ να εκμεταλλεύεται ολέθριο λάθος στην ιταλική άμυνα και να την τιμωρεί γράφοντας το τελικό 4-2 στο 75'. Στο 86ο λεπτό, ήρθε και το κερασάκι στην τούρτα, με τον Μπούι να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα χάρη σε σφάλμα του Κέλι...