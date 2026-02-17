Ο προπονητής της Παρί Σεν Ζερμέν, Λουίς Ενρίκε, «ξέσπασε» στη συνέντευξη Τύπου πριν τον κρίσιμο αγώνα της ομάδας του εναντίον της Μονακό.

Σήμερα Τρίτη (17/02, 22:00), λίγα 24ώρα μετά την βαριά ήττα από τη Ρεν (3-1), η Παρί Σεν Ζερμέν θα αναμετρηθεί εκτός έδρας με τη Μονακό για τον πρώτο αγώνα των πλέι-οφ του Champions League, με στόχο το πολυπόθητο εισιτήριο στους «16» της διοργάνωσης.

Ο προπονητής της ομάδας, Λουίς Ενρίκε, στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν την αναμέτρηση μίλησε, εκτός των άλλων, για την αντιπαράθεση γύρω από τα σχόλια που έκανε ο Ντεμπελέ το σαββατοκύριακο, ο οποίος υπόστηριξε πως την περσινή χρονιά οι παίκτες έδιναν τα πάντα για την ομάδα, ενώ φέτος όχι.

A bust up in the PSG camp after their Ligue 1 loss to Rennes.



Ousmane Dembele said the players are 'plating for themselves and not the team':



🗣️ "Last season, we put the club, the badge, Paris Saint-Germain first before thinking about ourselves."



"We need to find that again."

«Υπάρχει πολύς θόρυβος γύρω από την Παρί Σεν Ζερμέν. Πρέπει να το αποδεχτούμε. Αυτό είναι όλο. Αυτό που είπα ήταν πολύ σαφές. Υπάρχει πάντα θόρυβος γύρω από την Παρί Σεν Ζερμέν, γιατί είμαστε μεγάλη ομάδα, αλλά τον έχουμε συνηθίσει».

Για τον αν τα σχολία του Γάλλου σουπερ-σταρ έχουν κάποια βάση, ο Ισπανός τεχνικός τόνισε ότι: «Όταν πρόκειται για τα σημαντικά πράγματα, πρέπει να παίζεις με τον ίδιο τρόπο. Είναι διαφορετικό επειδή η σημασία του ανταγωνισμού είναι διαφορετική. Είναι το ίδιο πράγμα, είναι ποδόσφαιρο. Πρέπει να προσπαθείς να κάνεις καλά τη δουλειά σου για να κερδίσεις το παιχνίδι. Δεν έχουμε αλλάξει τη νοοτροπία μας από πέρσι».

Επιπλέον αναφορικά με την πρόσφατη φόρμα των παικτών του και κυρίως την ήττα-σοκ από την Ρεν το περασμένο σαββατοκύριακο, ο Ενρίκε σημείωσε πως: «Αυτή η ήττα είναι περίεργη, γιατί αν αναλύσουμε τις ευκαιρίες που είχαμε στους δύο τελευταίους αγώνες, εναντίον της Μαρσέιγ και της Ρεν, ήταν παρόμοιες. Δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες για γκολ».

«Στο Classique σκοράραμε όμως 5, ενώ εναντίον της Ρεν μόνο 1. Χάσαμε το παιχνίδι επειδή ήταν πολύ εύστοχοι και αυτό είναι όλο. Είναι η επαγγελματική ανάλυση που κάνει ο προπονητής αυτής της ομάδας. Είναι καλύτερο να φτάνεις σε αυτό το σημείο (πριν από ματς ευρωπαϊκό) με νίκη, αυτό είναι ξεκάθαρο, αλλά έχουμε συνηθίσει να επιστρέφουμε από το αδιέξοδο. Το πραγματικό Champions League για εμάς τώρα ξεκινά».

Τέλος η ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το «κακό» ρεκόρ των πρωταθλητών Ευρώπης απέναντι στη Μονακό, ήταν εκείνη που εκανέ τον Καταλανό κόουτς να «ξεσπάσει», λέγοντας: «(Κακά αποτελέσματα εναντίον της Μονακό) Δεν ξέρω. Θα δούμε αύριο τι ισχύει. Μπορεί να παίξουμε και χωρίς τερματοφύλακα. Κανένας τερματοφύλακας δεν θέλει να παίξει σε αυτόν τον αγώνα».