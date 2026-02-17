Μπενφίκα - Ρεάλ Μαδρίτης: Που θα δείτε τα ματς του Champions League
Τα «αστέρια» του Champions League επιστρέφουν απόψε (17/2) με το πρώτο... πιάτο των Playoffs και η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη βρίσκεται μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση.
Οι «Αετοί» υποδέχονται τη Ρεάλ Μαδρίτης, λίγες ημέρες μετά το επικό 4-2 για την τελευταία αγωνιστική της League Phase και θέλουν να πράξουν κάτι ανάλογο και να γίνουν ξανά πρώτο θέμα στην Ευρώπη. Σέντρα στις 22:00 σε μετάδοση από το Cosmote Sport 2.
Την ίδια ώρα (22:00), η πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν φιλοξενείται από τη Μονακό στον γαλλικό «εμφύλιο» (Cosmote Sport 3), ενώ η Μπορούσια Ντόρτμουντ περιμένει την Αταλάντα (Cosmote Sport 5). Η δράση πάντως αρχίζει από τις 19:45, με το ματς της Γαλατάσαραϊ απέναντι στη Γιουβέντους (Cosmote Sport 2).
Οι σημερινές μεταδόσεις
- Γαλατάσαραϊ - Γιουβέντους (19:45, Cosmote Sport 2)
- Μπενφίκα - Ρεάλ Μαδρίτης (22:00, Cosmote Sport 2)
- Μονακό - Παρί Σεν Ζερμέν (22:00, Cosmote Sport 3)
- Μπορούσια Ντόρτμουντ - Αταλάντα (22:00, Cosmote Sport 5)
