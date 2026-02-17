Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των αποψινών (17/2) αναμετρήσεων του Champions League.

Τα «αστέρια» του Champions League επιστρέφουν απόψε (17/2) με το πρώτο... πιάτο των Playoffs και η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη βρίσκεται μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση.

Οι «Αετοί» υποδέχονται τη Ρεάλ Μαδρίτης, λίγες ημέρες μετά το επικό 4-2 για την τελευταία αγωνιστική της League Phase και θέλουν να πράξουν κάτι ανάλογο και να γίνουν ξανά πρώτο θέμα στην Ευρώπη. Σέντρα στις 22:00 σε μετάδοση από το Cosmote Sport 2.

Την ίδια ώρα (22:00), η πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν φιλοξενείται από τη Μονακό στον γαλλικό «εμφύλιο» (Cosmote Sport 3), ενώ η Μπορούσια Ντόρτμουντ περιμένει την Αταλάντα (Cosmote Sport 5). Η δράση πάντως αρχίζει από τις 19:45, με το ματς της Γαλατάσαραϊ απέναντι στη Γιουβέντους (Cosmote Sport 2).

Οι σημερινές μεταδόσεις